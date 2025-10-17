きょうは晴れて気温が上がり、真夏日に迫る暑さになる所もあるでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜29℃ 高山･津27℃ 土曜の夜から日曜の未明にかけて広く雨が降る見込み 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/17 昼）

正午前の名古屋市内です。雲はほとんどなく、すっきりとした青空が広がっています。北寄りの涼しい風が吹いていますが、日差しのもとでは汗ばむ暑さとなっています。

きょうは午後も青空が続くでしょう。日差しが強く空気がカラッとするため、貴重な洗濯日和となりそうです。



最高気温は名古屋や岐阜で29℃、高山や津では27℃の予想で、日中は半袖が活躍する暑さになるでしょう。昼と夜の寒暖差にはご注意ください。

【週間予報】

あす土曜の夜からあさって日曜の未明にかけては、広く雨が降るでしょう。来週は少しずつ気温が下がり、週の後半は平野部でも最低気温が15℃未満になる予想です。



各地で秋本番の涼しさが訪れるでしょう。気温の移り変わりで体調を崩さないようお気を付けください。