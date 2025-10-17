【拡大画像へ】

竹書房は、Webコミックサイト「WEBコミックガンマ」、「WEBコミックガンマぷらす」、「ストーリアダッシュ」、「まんがライフWIN」の作品を集約した毎日更新の新しいWebサイト「竹コミ！」を、10月17日12時よりサービス開始した。

「竹コミ！」ロゴマーク

「竹コミ！」には異世界、ラブコメ、ファンタジー、ホラー、グルメなど200以上の作品がラインナップ。その最新話2話を無料で読むことができる。期間限定の無料キャンペーンも開催される。

さらに、各種ミッションをクリアすると、1話分を無料で読める「すぐ無料チケット」がもらえる。また、23時間待つと1話分が無料になる「待てば無料」機能も搭載している。毎日引ける「すぐ無料ガチャ」などお得なチケットを手に入れるチャンスもある

「竹コミ！ 開始キャンペーン」を開催

「竹コミ！」のオープンを記念して、「竹コミ！開始キャンペーン」が10月17日12時より順次開催される。

人気の竹書房作品が無料で読めるチャンス。会員登録でさらに無料話数がアップする。

【開始キャンペーン作品一覧】

無料範囲など詳細は、キャンペーンのページを参照して欲しい。

10月17日～11月15日

「メイドインアビス」

「魔法少女にあこがれて」

「うちの会社の小さい先輩の話」

「チート薬師のスローライフ」

「ポプテピピック」

「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた」

10月20日～11月3日

「第3王子はスローライフをご所望」

「善人のおっさん、冒険者を引退して孤児院の先生になる」

「エルフの嫁と獣人幼女たちと楽しく暮らしてます」

10月22日～11月5日

「聖騎士ですが、高嶺の三聖女の誰かを酔った勢いで抱いてしまった件について」

「モンスター女幹部は幼き勇者を溺愛する」

「異世界嫁探しのススメ ～30代独身男性は、モンスター娘から需要があるらしい～」

10月29日～11月12日

「あくまで魔女の誘惑ですから」

11月16日～12年14日

「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～」

11月23日～12月21日

「搾り取らないで、女商人さん!!」

12月7日～2026年1月4日

「魔剣師の魔剣による魔剣のためのハーレムライフ」

10月に開始する新連載

「捨てられた第四王女は母国には戻らない」

10月20日連載開始

原作：風見ゆうみ（ツギクル）

作画：氷鷹さやか

構成：あさふみ

キャラクター原案：天領寺セナ

【あらすじ】

フラル王国の第四王女として生まれたミーリルは、古くからの言い伝えで王家にとって災厄か幸運のどちらかをもたらすとされていた。

常に体調不良で膨大な治療費がかかり家族から邪魔者扱いされていたミーリル。

ある日、実の家族たちから森に捨てられたミーリルは、隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われて――!?

破滅ルートを目指して完璧な悪役令嬢になってみせますっ！～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～

10月21日連載開始

原作：琴乃葉

漫画：桜井しおり

【あらすじ】

「なんだ、悪役令嬢って結構簡単じゃない！」

前世で孫から教えられ読んだ恋愛小説の世界に悪役令嬢として転生したサーシュナ。

推しである小説ヒロインのハッピーエンドを守るため、悪役令嬢を演じきることを心に決めた！はずだったのだが……。

転生前の優しいおばあちゃんの性格が抜けず、知らず知らずのうちにサーシュナの評判は上がりまくり！？

しかも婚約者の護衛騎士・ジョスナーにサーシュナの正体がバレてしまって――！？

小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記

10月27日連載開始

原作：小鳥屋エム（ツギクル）

作画：凱子包

構成：藤島真ノ介

キャラクター原案：戸部淑

【あらすじ】

辺境の地はもう飽きた。「恐ろしい神の山」で楽しく暮らせる両親と違って、僕は可愛いものに囲まれて快適に生きたいんだ。

賢者の父と天族の母の、大きな愛に包まれて育った15歳の少年・カナリアの、"可愛い"探しの旅が開幕！

相棒の騎鳥・チロロとともに、目指すは王都でスローライフ♪

横浜怪談

10月30日連載開始

原作：黒史郎

漫画：森野達弥

【あらすじ】

ご当地怪談の真骨頂！ 日本の文明開化に大きな貢献を果たした横浜の地。発展と繁栄の陰に隠された刻まれた因縁を解く暗黒ガイドをご当地出身の森野達弥先生が鮮やかにコミカライズ!!!

滋賀怪談 近江奇譚

10月30日連載開始

原作：旭堂南湖

漫画：青山六郎

【あらすじ】

滋賀県出身の講談師、旭堂南湖が地元愛を爆発させつつ蒐集した歴史ある滋賀の怪談奇譚を書き綴った原作を、ご当地在住の漫画家・青山六郎が渾身のコミカライズ！