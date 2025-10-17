¡ÖºÛÈ½´±¤Ï·Ù»¡¤Î¡È¥¦¥½¡É¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¸ø±à¤ÇÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÊì»Ò½ä¤ëºÛÈ½¡¢¹µÁÊ¿³¤Ç°ìÉô¾¡ÁÊ¤â¡ÖËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¾å¹ð¸¡Æ¤¤ÎÍýÍ³
¸ø±à¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡´±¤«¤é¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½Ð¿È¤Î¥à¥¹¥ê¥à¤ÎÊì»Ò¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÂ»³²Çå½þ440Ëü±ß¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤¬10·î16Æü¡¢Åìµþ¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï°ì¿³È½·è¤ò°ìÉô¼è¤ê¾Ã¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÂÐ¤··×66Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
È½·è¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¡ÖÌ¼¤Ï¸½ºß¤âÅêÌô¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅìµþ¹âºÛ¤ÎºÛÈ½´±¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ë¡È¥¦¥½¡É¤ÎÄÄ½Ò¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Åö»þ3ºÐ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤Ï¸½ºß¤â¤¦¤Ä¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯6·î¡£ÅÔÆâ¤Î¸ø±à¤ÇÊì¿Æ¤¬Åö»þ3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤òÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¡ÖÌ¼¡ÊÊì¿Æ¤ÎÄ¹½÷¡Ë¤¬Â©»Ò¤ò½³¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êì¿Æ¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¥¬¥¤¥¸¥ó¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥´¥ß¡×¤Ê¤É¤Îº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÀ¤¬110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¤È¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ÏÊì»Ò¤ò·Ù»¡½ð¤ËÏ¢¹Ô¤·¤¿¡£3ºÐ»ù¤òÊì¿Æ¤«¤é°ú¤Î¥¤·¤ÆÄ°¼è
Êì»ÒÂ¦¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢°ì»þÌ¼¤¬Êì¿Æ¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Êì¿Æ¤Ï¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ä¿©»ö¡¢µ¢Âð¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢Ì¼¤Î¥ª¥à¥Ä¸ò´¹¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡¢½»½ê¡¦»áÌ¾¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¡¢·Ù»¡¤«¤éº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì¿³È½·è¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤Î¾Ú¸À¤òÁ´ÌÌºÎÍÑ¡×
Êì»Ò¤Ï2022Ç¯¡¢·Ù»¡´±¤ÎÂÐ±þ¤¬¿Í¼ï¡¦Ì±Â²º¹ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯°ãË¡¡¦ÉÔÅö¤Ê¿¦Ì³¼¹¹Ô¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë440Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¡£
°ì¿³¤Ç¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢¸½¾ì¤ò¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Âè»°¼Ô¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¡¢·Ù»¡´±¤é¤¬Ì¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»¤ª¤Þ¤¨¤¬½³¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ª¤Þ¤¨ËÜÅö¤ÏÆüËÜ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ËµÚ¤ó¤À¤È¾Ú¸À¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Î°ì¿³¡¦ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢Êì»ÒÂ¦¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¡£¡Ö·Ù»¡´±¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ú¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ÏÉÔ¼«Á³¡¦ÉÔ¹çÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢°ãË¡¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¹µÁÊ¿³È½·è¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¹âºÛ¤Ï¡¢ÄÌÊó¤·¤¿ÃËÀ¤Ø¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ß°ãË¡¤ÈÇ§Äê¡£ÃËÀ¤Ï¹ñÀÒ¡¢¿Í¼ï¡¢¿Í³ÊÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ò¤·ÆÀ¤ë¸²Ãø¤Ê´í¸±À¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤Î¿¦Ì³¾å¤ÎÃí°ÕµÁÌ³°ãÈ¿¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Êì»ÒÂ¦ÂåÍý¿Í¤ÎÀ¾»³²¹»ÒÊÛ¸î»Î¤ÏÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÉô¾¡ÁÊ¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡Ö¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾µÂú¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢·Ù»¡¤ÎÃí°ÕµÁÌ³°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡Â¦¤Î¾Ú¸À¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡ØÊì¿Æ¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Ë¾µÂú¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤Î»ö¼ÂÇ§Äê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´í¸±À¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¡¢Êì¿Æ¤¬¼«¤é¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¾µÂú¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½ÉÔ¼«Á³¡¦ÉÔ¹çÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Þ¤¿È½·è¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ3ºÐ¤ÎÌ¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢°ì»þÊì¿Æ¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿·Ù»¡Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ¬Í×À¡¢ÍÍÑÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î°ìÈÌÏÀ¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£²ó¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬Í×À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Å¬Ë¡¤ÈÈ½ÃÇ¡£
À¾»³ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö3ºÐ»ù¤ò1¿Í¤Ë¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¾×·âÅª¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾å¹ð¤ò¸¡Æ¤¡Ö¤¤Á¤ó¤È·Ù»¡¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Ù¤¡×
¤Þ¤¿¡¢Êì»ÒÂ¦ÂåÍý¿Í¤ÎÃæÅç¹¾¡ÊÛ¸î»Î¤ÏÅö³º·Ù»¡´±¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤¬¿Í¼ï¤ä¹ñÀÒ¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿¦Ì³¼ÁÌä¤äÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤òÁªÄê¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¥ì¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ½·èÆâÍÆ¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæÅçÊÛ¸î»Î¡Ë¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
À¾»³ÊÛ¸î»Î¤âºÛÈ½´±¤ÈÊÛ¸îÃÄ¤È¤Î´Ö¤Ç¡Ö·Ð¸³Â§¤È·Ð¸³Â§¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖºÛÈ½´±¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ø·Ù»¡´±¤¬³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¡¦ÉÔ¹çÍý¤À¡Ù¤È¤Î·Ð¸³Â§¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢Èà¤é¤¬³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÍðË½¤ËÀÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·Ð¸³Â§¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¾å¹ð¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ·ï¤òÄóÁÊ¤·¤¿4Ç¯Á°¤«¤é³°¹ñ¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤ä¥ì¥¤¥·¥º¥à¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø·Ù»¡¤¬³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤½¡¢¤¤Á¤ó¤È·Ù»¡¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦ÆâÍÆ¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë