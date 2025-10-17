【気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～】 10月17日連載開始

ヒーローズは、マンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」で、新連載「気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～」を10月17日より連載開始した。

本作は、「転生したら第七王子だったので、 気ままに魔術を極めます」の作者で小説家の謙虚なサークル氏が原作、「キリングバイツ」の村田真哉氏が構成、「常敗将軍、また敗れる」の渡辺つよし氏による異世界転生もの。

【あらすじ】

ブラック企業で働く男の唯一の楽しみは、帰宅後に無双ゲーム『ブレイヴ・オブ・キングダム』をプレイすること。だが、突然、変な画面が現れ、気づくと異世界に転生していた――!?

目の前には、ゲームで何度も目にした軍服の女副官・セリナ。そして、鏡に映ったのは、筋骨隆々でヒゲを生やしたおっさん……？ よりにもよって、勇者に討たれる悪役将軍・ゼオルグとなっていた！このままでは、破滅する運命が待っている。だが、社畜として“現代の地獄”を生き抜いてきた彼は、どんな事態にも動じない！ゲーム知識と社畜スキルを武器に、無敵の将軍ゼオルグとなって破滅ルートをぶっ壊す！！

(C)謙虚なサークル 村田真哉 渡辺つよし / ヒーローズ