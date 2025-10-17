女優の大友花恋が１７日、東京・サナギ新宿前イベントスペースで行われた日本冷凍食品協会主催「手抜きレストラン」（１８日まで）のＰＲイベントに出席した。

料理が得意で、日頃から作ったものをインスタグラムで公開しているが「忙しくてちゃんと料理をしなきゃと意識をすると、自分の負担になる瞬間があると思うので、冷凍食品を活用して包丁、火を使わないことが私にとって手間抜きのコツです」と、日常的に冷凍食品を活用中。アレンジ術にも長（た）けていて「焼きギョーザに冷凍ブロッコリーを添え、上からチーズをかけてラザニア風にしてり、冷凍ハンバーグをパスタにのせて崩しながら食べています」と料理上手な一面を披露した。

イベントで提供されるトマトとほうれん草のリゾットを試食。「朝からホッとする優しいお味。食欲がないときでも食べてシャキッとなれる気がします。栄養もおいしさもあったかさもあって、おなかの中から元気になれます」と笑顔で熱弁した。同協会の藤江太郎会長から「しっかりとした食レポ」と太鼓判を押されると、「こんなにたくさんの方の前で食べるの初めてなので、緊張しましたが、大丈夫でしたか？」と胸をなで下ろした。

１８日の「冷凍食品の日」に合わせて開催される同イベントは、冷凍食品をアレンジした料理を２日間で合計１０１８食を無料提供する。クリーム色のロングワンピースと秋らしいボルドーの靴をまとった大友は「食べることにすごく関心があります」と話し、１８日が冷凍食品の日である理由を事前にチェックしてから参加するほど前のめりだった。冷凍食品は、手軽さや時短目的での購入が増加傾向にあり、コロナ禍以降も市場が拡大。２４年は８００６億円を売り上げた。