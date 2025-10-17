「コート羽織るほどじゃない…」「秋の始まりにちょうどいい」今欲しいのは“軽アウター”なシャツジャケット
朝晩の気温差が気になる秋口。そんな時期にちょうどいいのが、“アウター未満、シャツ以上”の存在感を放つ“シャツジャケット”だ。軽やかに羽織れるのに、季節感もこなれ感もプラスできる万能アイテムとして人気急上昇中。定番のデニム素材からトレンドのチェック柄まで、秋コーデを格上げする一枚を見つけよう。
【写真】“羽織るだけで秋モード全開”ゆるシルエットがかわいい、旬のデニムシャツ
■【エムズ モア】デニムシャツ ダンガリー 長袖 変形シャツ
軽やかなデニム素材に、ゆるっとしたビッグシルエットが特徴の一枚。ヒップまでしっかり隠れる丈感で、体型カバーも叶う。羽織りとしてもインナーとしても使える万能さが魅力。
・オーバーサイズで抜け感あるシルエット
・春秋通して長く使えるライトデニム素材
・一枚でも重ねてもOKな絶妙バランス
■【神戸レタス】デニムシャツジャケット
厚手すぎず軽すぎない、ちょうどいい中厚デニム。ゆるっと羽織るだけでこなれ感が出る人気モデル。裾の丸みが女性らしく、デニムでもカジュアルになりすぎない。
・ジャケット見えするのに軽い着心地
・丸みある裾でスタイルアップ見え
・どんなボトムにも合わせやすい万能デザイン
■【ROSELUCA.】デニム シャツ ジャケット
ゆるっとした肩落ちデザインと、しっかりめの生地感で“アウター見え”する1枚。シンプルなTシャツの上に羽織るだけでトレンド感が出る。
・厚めの生地で秋アウターとして活躍
・ドロップショルダーで抜け感演出
・羽織るだけで完成する旬コーデ
■【MlleeSSeeldyTRC】デニムシャツ レディース 長袖 立ち襟
コンパクトな立ち襟がポイントのデザインシャツ。袖をまくれば抜け感を演出でき、きれいめにもカジュアルにも着回せる万能タイプ。
・立ち襟×デニムで上品な印象
・袖まくりでこなれ感アップ
・一枚でも羽織りでも使える2WAY仕様
■【Vmiutyer LLOP】UVカット シャツ ショート丈
ショート丈でバランスがとりやすく、ハイウエストボトムと好相性。UVカット機能付きで秋晴れの日の外出にも◎。
・ショート丈で脚長効果あり
・UVカット素材でデイリー使いに最適
・軽い羽織りとしても持ち歩きやすい
■【JINZUOMA】デニムジャケット カジュアルジャケット
程よく厚みのある生地感で、アウターとしても主役級。王道のデニムジャケットデザインながら、柔らかな印象のシルエットで女性らしく着こなせる。
・しっかりした素材で秋冬まで活躍
・ボーイッシュすぎない柔らかシルエット
・パンツにもスカートにもマッチ
■【ShuMing】チェックシャツ レディース ゆったり
秋らしいチェック柄で季節感満点。ゆるっとしたサイズ感で羽織るだけでこなれ見え。
・秋らしいチェック柄で即季節感アップ
・体型カバーにも◎なゆったりシルエット
・羽織るだけで完成する“抜け感コーデ”
■【JIYUTOR】チェック柄シャツ フード付き ロングシャツ
フード付きのロング丈タイプ。パーカー感覚で使え、カジュアル派にぴったり。
・ロング丈で体型をさりげなくカバー
・フード付きでラフに着られる
・レイヤードスタイルにも最適
■【DeBangNi】Gジャン レディース ブルゾン デニムジャケット
ハリのある素材で“シャツ以上・アウター未満”の絶妙ポジション。デニムながら軽やかに羽織れるので、季節の変わり目にちょうどいい。
・軽く羽織れる絶妙厚みのデニム素材
・秋のライトアウターとして活躍
・トレンド感と実用性を両立
■まとめ
“重くないのにきちんと見える”シャツジャケットは、秋のワードローブにぴったりの存在。気温差のある日も、軽く羽織るだけでおしゃれに見える万能アイテムだ。デニム、チェック、ショート丈など、自分のスタイルに合った一枚を見つけて、秋のファッションを楽しもう。
