¡È¸µÁÄ¥Ö¥ê¥Ã»Ò¡É¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¡Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ö£³£°Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¼ÂÇ¯Îð¤Ë¾×·â
¡¡½÷Í¥¡¦¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤¬¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡×¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¤Ë¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¸¶ÅÄÂÙ²í¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¡£¥Ö¥ê¥Ã»Ò¥¥ã¥é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤µ¤È¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿ÍÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡×¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±£·Æü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó´ë²è¡¡¥á¥¤¥¯¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÊÑ¿È»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ø¥¢¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¢¥Ô¥Ã¥·¥å¡¡¥®¥ó¥¶¤ÎÎëÌÚÃÒÌ¤¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥È¡¢¥«¥é¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤¿¤Ã¤¿£´£°Ê¬¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¤¹¤´¤¤¡Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÁÎÉ¤¤°ìÆü¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤¦¤î¡Á¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¿·Á¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë£µ£²ºÐ¡×¡Ö£µ£²¤Ê¤Î¥Þ¥¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¡ÖÁ´Á³£µ£²¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö£³£°Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¯Îð¤Ë¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£