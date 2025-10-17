草なぎ剛、同級生は有名タレント 幼稚園時代から「ちゃんと貯金する男でした」
俳優の草なぎ剛が、16日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』（後7：00）に出演。意外な同級生の存在を明かした。
【画像】草なぎ剛と同級生の有名タレントが喜び
スタジオゲストのビビる大木との関係について、ホラン千秋から「仲良し？」と向けられた草なぎは「仲良しというか、なんだろうね…。大木くんは、小さい時から知っているんです」と笑顔。テロップで「幼稚園と中学校の同級生」と紹介されると、草なぎは「大木くんは、ちゃんと貯金する男でした」と笑わせた。
大木が「幼稚園から貯金するわけないでしょう（笑）！」とツッコミを受けるも、草なぎは「一緒に駄菓子屋さんに行った時に、ちゃんと100円をうまく使っていた」とほほえましいエピソードを打ち明けていた。
【画像】草なぎ剛と同級生の有名タレントが喜び
スタジオゲストのビビる大木との関係について、ホラン千秋から「仲良し？」と向けられた草なぎは「仲良しというか、なんだろうね…。大木くんは、小さい時から知っているんです」と笑顔。テロップで「幼稚園と中学校の同級生」と紹介されると、草なぎは「大木くんは、ちゃんと貯金する男でした」と笑わせた。
大木が「幼稚園から貯金するわけないでしょう（笑）！」とツッコミを受けるも、草なぎは「一緒に駄菓子屋さんに行った時に、ちゃんと100円をうまく使っていた」とほほえましいエピソードを打ち明けていた。