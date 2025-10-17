市川美織31歳、小学生みたい！なオフショット「全然歳とらないな」「永遠の少女ですね」
元AKB48で俳優の市川美織（31）が16日、自身のXを更新し、「小学生に見える」オフショットを投稿した。
【写真】31歳には見えない！小学生ファッション姿の市川美織
小柄で31歳には見えない市川だが、Ｘでは「小学生みたい」と写真を投稿。ツインテールの髪型で、デニムスカートを履いた“小学生”ファッションを見ることができる。
これにファンは「小学生にみえたよ…メゾピアノのお洋服可愛いよね。みおりん」「これは間違いなく小学生ですな。みおりん 全然歳とらないな。 むしろ年々若返ってないか やはり フレッシュレモンだわ。可愛いよ」「ちょっとは成長してて中学生くらいに見えるよ」「永遠の少女ですね」などと反応している。
なお、インスタグラムでは、軽快に踊る姿も見せている。
