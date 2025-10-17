野々村友紀子、19歳長女“顔出し”で「メガネ親子」仲良し2ショット披露「おふたりそっくり」「美人親子」 夫は2丁拳銃・川谷修士
放送作家・タレントの野々村友紀子（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女（19）“顔出し”の親子2ショットでメガネ姿を披露した。
【写真】「美人親子」19歳長女“顔出し”でメガネ姿の2ショットを披露した野々村友紀子
投稿では、メガネをかけた親子が並んで笑顔を見せる仲むつまじいショットを公開。「メガネ親子 最近この服ばっかり着てる！着れば着るほどよくできてるなあと感心！」とコメントし、自身が共同開発に携わったというワンピースを紹介。
写真は長女と共に舞台を観劇した際に撮影したもので、「大竹しのぶさんがリア王役、新鮮で圧倒的で凄かった」と感動を伝えた。
コメント欄には、「娘さん可愛い 美人親子ですね〜」「ウヒョー 友紀子さんメガネがお似合い 素敵です」「メガネ二人ともお似合いやな〜 友紀子さんのコーデ好き エレガント」「メガネで美人さ更にアップ！」「いや！かわいすぎ」「可愛い おふたりそっくり ステキな娘さんですね」といった感嘆や共感の声が相次いでいる。
野々村は、2002年にお笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士（51）と結婚。06年6月に長女、08年に次女（17）を出産し、今年で結婚23周年を迎えた。
