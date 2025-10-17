辻希美、出産約2ヶ月で“撮影復帰”第5子次女も連れて現場へ ヘアメイク施し子どもたちと記念ショット「気分転換にもなって楽しかったぁ」
タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が15日、自身のブログを更新。「今日はとある撮影でしたぁ」と書き出し、出産約2ヶ月での“撮影復帰”を報告した。
【写真】「気分転換にもなって楽しかったぁ」久々にヘアメイク施した辻希美＆次女・三男の親子ショット
辻は8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）を出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と気持ちを明かしていた。
すでに自身のYouTubeなどで撮影は行っているが、この日は「久しぶりに外での撮影」があったそうで、大きなスタジオでの撮影風景をアップ。さらに「夢さんもみんなに可愛がって貰って 嬉しいね 感謝です」と夢空ちゃんがスタッフ陣にあやされている様子なども紹介した。
また、「久しぶりにちゃんとメイクと髪の毛やってもらったから記念に…」と、夢空ちゃん、三男・幸空さん（こあ・6）との記念ショットも公開。「気分転換にもなって楽しかったぁ」とうれしそうにつづっていた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「気分転換にもなって楽しかったぁ」久々にヘアメイク施した辻希美＆次女・三男の親子ショット
辻は8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）を出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と気持ちを明かしていた。
また、「久しぶりにちゃんとメイクと髪の毛やってもらったから記念に…」と、夢空ちゃん、三男・幸空さん（こあ・6）との記念ショットも公開。「気分転換にもなって楽しかったぁ」とうれしそうにつづっていた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。