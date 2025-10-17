◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはリーグ優勝決定シリーズで3連勝。2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけました。

日本時間17日に行われた第3戦。初回に大谷翔平選手の3塁打で好機をつかむと、ムーキー・ベッツ選手のタイムリーでドジャースが先制に成功します。直後には同点に追いつかれるも、6回にはトミー・エドマン選手のタイムリーなどで2点を勝ち越し。9回には佐々木朗希投手が三者凡退に抑え、ドジャースが勝利しました。

この日の先発タイラー・グラスノー投手は、5と2/3回を投げて1失点。以降は4投手で無失点リレーを見せました。このブルペン陣の好投にはロバーツ監督も「非常に手応えを感じています。我々の投手陣は戦いを経験し、私が彼らへの信頼を決して失わないことを理解している。そして彼ら自身も互いへの信頼を失ったことはない。だから今の彼らの活躍は驚くに値しない。ブルペン陣の貢献は極めて大きい」と評価しました。

そんな中、記者からは佐々木投手の躍進についても質問が。今季序盤は苦しむ場面も多く、4月の登板では序盤に失点を重ね降板となり涙を浮かべる様子も見られていました。その後はケガにも苦しめられるも、リハビリに励み復活。ポストシーズンでも腕を振り、チームの勝利に貢献しています。

ロバーツ監督は「彼の成長は決して直線的ではなかった。彼が自らを省み、健康を取り戻し、2025年の球団の戦力として再び存在感を示したことは、彼の闘志の表れです。4月や5月に彼がこの役割を担うとは、誰も予想できなかったでしょう」とコメント。続けて「だからこそロウキがその境地に到達したことを高く評価しています。今や、彼は2025年を振り返り、懐かしむことができるのです」と語りました。