タレントの井上咲楽が、親交のあるタレント・ぺえが元カレ・オズワルド畠中悠に抱いていた印象について明かした。

【映像】井上咲楽がオズワルド畠中と別れた理由

10月16日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに井上咲楽が登場した。

番組内で稲田から「なんで仲いいんですか？」と、ぺえとの関係について質問された井上。「1番最初は、ぺえさんの番組に10代の時にはお邪魔して、そこから数年経ってDMでぺえさんから『遊びに来ない？』みたいな感じで声かけてもらって」と、交友が始まった経緯を説明した。

「恋愛相談することあります？」という稲田の質問に、井上は「はい、します。するんですけど、正直ちょっとぺえさんに恋愛相談すると、なんかほぼ全部ダメって言われるんですよ」と、ぺえの厳しい恋愛アドバイスについて明かした。

これに対しぺえは「語弊があるわ！『ちょっと不安定すぎない？』っていう。『そこ行くの？』みたいなばっか行くから、私はもう親心よ」と弁解。井上の恋愛の傾向に心配していると説明した。

しかし、ぺえは「でもあれよ、その、もう畠中なんかはあれよ？私が何も言ってなくても付き合ってたわよ？」と、井上の元カレ・オズワルド畠中との交際については特に反対はしていなかったことを主張した。

稲田から「でも悪い人じゃなかったでしょ？」と尋ねられると、ぺえは「うん、悪くはないわよ」と肯定。しかし井上は「その時に結構周りの人は『いいねいいね！』って言ってたんですけど、ペえさんだけ『ギリだぞ』って言ってて（笑）」と、周囲は応援する中、ぺえだけが「ギリギリ」という評価をしていたことを暴露して笑いを誘った。この発言に稲田は「畠中かなりいい奴やで！（笑）」と擁護していた。