きょう17日(金)午前3時、気象庁は、フィリピンの東にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を発表しました。



■新たな台風発生へ 沖縄には間接的に影響か

きょう17日(金)の午前3時、気象庁は、フィリピンの東にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を発表しました。この熱帯低気圧(台風)は、今後も西寄りに進む見通しで、19日(日)頃にフィリピンのルソン島付近を通過。その後は南シナ海を進む予想です。

この台風による日本への直接的な影響はないとみられますが、沖縄の先島諸島では台風のうねりが入り、波が高くなる可能性があります。また、台風周辺の湿った空気が流れ込むこともあり、沖縄では18日(土)ごろから断続的に雨が降り、ザッと降り方が強まる時間もありそうです。

■10月はまだまだ台風シーズンまっただ中

平年の10月の台風発生数は「3.4個」となっていて、まだまだ台風の発生しやすい時期といえます。10月の台風は発達しやすく、速いスピードで日本に近づくという特徴があり、列島に大きな影響を与えることも少なくありません。

新たに発生するとみられる台風は、日本への直接的な影響はないとみられますが、沖縄の南の海面水温は未だ30℃前後と、台風が発生・発達しやすい環境となっています。今後も最新の台風情報にご注意ください。