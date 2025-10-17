大好きな先輩を送り出すには、全てが必要だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日の第1試合ではKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が個人2勝目をゲット。12日に亡くなった大先輩で元チームメイトの前原雄大さん（享年68）に勝利を捧げると、試合後には前原さんが見せたことがあるラオウポーズ、インタビュー時はお決まりのガラクタポーズ、そして笑顔と言葉を前原さんに届けた。

【映像】前原さんに捧ぐ…佐々木寿人の「ラオウポーズ」

長年プロ麻雀界を牽引し“地獄の門番”とも呼ばれた前原さんは、直前まで対局に臨んでいたものの、持病の悪化により12日に死去。15日に所属団体から公表されると、多くの関係者・ファンから悲しみの声が溢れた。佐々木は前原さんが亡くなった当日、関係者や遺族から連絡を受け、すぐに自宅へ。3時間、お別れの挨拶をしたことを自身が明かしていた。

この日は、前原さんの死が公表された後、初の試合。「今日ばかりは前原さんと共に戦う日だったし、本当にトップを取りたかった」と語ると、中盤までは苦戦するものの、終盤に大きなアガリを決めて逆転。しっかりと逃げ切り、個人2勝目を挙げた。直後には「すいません」と同卓者に断りを入れた後、前原さんがMリーガー時代に見せたことがある通称「ラオウポーズ」を披露。またインタビューでは、前原さんと2人で組んでいた「チームがらくた」の決めポーズをビシッと決めて、カメラに向けて「前原さん、やりました！」と声を張った。

前原さんファン、チームのファンなど、全てのファンの期待に応える結果、ポーズ、コメントに対し「今日勝てるのさすが」「最高のガラクタポーズや！」「やばい、やっぱり泣けてくる」など、絶賛の反響が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

