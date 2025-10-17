第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。

古豪復活を目指す明大、前回予選会で惜しくも落選した東農大など４２チームが参加し、暑さ対策で前回より約１時間早い午前８時３０分にスタート。上位１０チームに与えられる本大会（来年１月２、３日）の出場権を目指す。

全日本予選２位の大東文化大も有力

上位が予想されるのは、前回本大会でシード圏から７秒差の１１位だった順大。吉岡大翔（ひろと）（３年）が好調で、玉目陸ら２年生に人材がそろう。前回首位通過の立大は馬場賢人（４年）、国安広人（同）らを中心に、６４年ぶりのシード権を目指す本大会へ弾みをつけたい。

全日本大学駅伝関東地区選考会２位通過の大東大は、棟方一楽（かずら）（３年）、入浜輝大（きひろ）（４年）らが軸となる。日体大は堅実な集団走に定評があり、平島龍斗ら４年生が充実。中央学院大はエース近田陽路（ひろ）（４年）らがロードで力を発揮する。

日大は前回個人トップのシャドラック・キップケメイ（３年）の存在が大きい。東海大は花岡寿哉（４年）らを中心に前回予選会１４位の雪辱を期す。４年ぶりに予選会に回った法大のほか、神奈川大、専大、山梨学院大、駿河台大なども含め、当落線上では熾烈（しれつ）な争いが繰り広げられそうだ。

◆予選会の方式

各チーム１万メートル３４分以内もしくはハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を持つ１０〜１４人がエントリー。そのうち１２人までが走り、上位１０人の合計タイムで競う。落選校の選手で組む関東学生連合チームは編成方法を今回から変更。予選会１１〜２０位の各チームから１人ずつ選出された１０人、２１位以下のチームから予選会個人上位６人（各校１人）の計１６人で構成する。また、本大会出場回数の上限が１回から２回に緩和される。