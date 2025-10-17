Ž¢²ÖÊ´¾ÉŽ£Ž¢²ÃÎð½Ž£ÂÐºö¤Ë¡Ä"¸¤¤ÆþÍá"5¤Ä¤ÎÊýË¡
»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬ËèÆüÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹ÀôÎÅË¡ÀìÌç°å¤ÎÁáºä¿®ºÈ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆþÍá¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï¼Â¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÖÊ´¾É¡×¤ä¡Ö²ÃÎð½¡×¤ÎÂÐºö¤«¤é¡ÖÈþÈ©¡×¤Î°Ý»ý¤Þ¤Ç¡¢ÆþÍá¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¸úÇ½¡×¤È¡ÖÀµ¤·¤¤Æþ¤êÊý¡×¤ò¡¢Ááºä»á¤Î¡ØÆþÍá¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê·ò¹¯½¬´·¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤Ï2¡Á3Æü¤Ï²¹¤á¤Ê¤¤
¡ÖÅá½ý¤òÅò¼£¤Ç¼£¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀÎ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Åá¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²óÉüÅÓÃæ¤Î½ý¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÆþÍá¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²óÉü¤òÂ¥¤»¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÂÇËÐ¤Î¾ì¹ç¡¢¼õ½ýÄ¾¸å¤Î2¡Á3Æü¤Ï¡ÖµÞÀ´ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´µÉô¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ÆÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ï´µÉô¤ò²¹¤á¤ë¤È¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤Ï¿»¤«¤é¤º¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆþÍá¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿ËýÀ´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£²¹Ç®ºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â»½ý¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ø»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ²óÉü¤¬Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´µÉô¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢´ØÀá¤ä¶ÚÆù¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÆþÍá¤Ç²¹¤á¤ì¤Ð¡¢¤³¤ï¤Ð¤ê¤â´ËÏÂ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç®¤¤¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹Åò¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ö40¡î¤Ç10Ê¬´Ö¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÚ¤ê½ý¤ä¤¹¤ê½ý¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÆþÍá¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅòÁ¥¤ÎÃæ¤Ç»¨¶Ý¤¬Æþ¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ËÉ¿å¤Îå«ÁÏ¹Ñ¤Ç½ý¸ý¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£ÅòÁ¥¤«¤é½Ð¤¿¤éå«ÁÏ¹Ñ¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ¡¢¿åÆ»¿å¡Ê¤ªÅò¡Ë¤Ç½ý¤òÀö¾ô¤·¤Æ»¨¶Ý¤òÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·½ý¤«¤é·ì±Õ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤ªÅò¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÅò¤òÈ´¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ì±Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âº®¤¸¤Ã¤¿¤ªÅò¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾²¤º¤ì¡Êêóáì¡¿¤¸¤ç¤¯¤½¤¦¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆþÍá¤¬Èó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£²¹Ç®ºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÎ®¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢°µÇ÷¤µ¤ì¤¿Éô°Ì¤Î²óÉü¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¡×¤ËÇ®¤¤Åò¤Ï¸·¶Ø
È©¤Î¤«¤æ¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï4¤Ä¡¢¡Ö²¹ÅÙ¡×¡Ö»þ´Ö¡×¡ÖÀö¤¤Êý¡×¡ÖÊÝ¼¾¡×¤Ç¤¹¡£
¡²¹ÅÙ¤Ï40¡î¤Ë¤¹¤ë
42¡î°Ê¾å¤ÎÇ®¤¤¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈîËþºÙË¦¡×¤¬³èÀ²½¤·¡¢¤«¤æ¤ß¤Î¼ç¤Ê¸¶°øÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤¬ÂçÎÌ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®¤¤Åò¤ÏÈéÉæ¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥»¥é¥ß¥É¤òÍÏ¤«¤·½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥é¥ß¥É¤Ï¡¢³Ñ¼ÁºÙË¦¤Î¤¹¤´Ö¤òËä¤á¤ë"¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÎÀÜÃåºÞ"¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ÈÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢´¥Áç¤ä¤«¤æ¤ß¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢10Ê¬°Ê¾å¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤é¤Ê¤¤
ÆþÍáÃæ¤ÏÈ©¤¬°ì»þÅª¤Ë¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆþÍá¸å10Ê¬¤ò²á¤®¤ë¤ÈÈ©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ÏµÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¤Ï¤¸¤á¡¢30Ê¬¸å¤Ë¤ÏÆþÍáÁ°¤è¤ê¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯Åò¤Ë¿»¤«¤ë¤ÈÈéÉæ¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢¿åÊ¬¤òÊÝ¤ÄÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢¤«¤æ¤ß¤ä±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£¤³¤¹¤é¤º¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÀö¤¦
¥´¥·¥´¥·Àö¤¤¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎÈé»é¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤ä³Ñ¼Á¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢´¥Áç¤È¤«¤æ¤ß¤ò¾·¤¯¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¢¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤½¤Ã¤È¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Åò¾å¤¬¤ê¸å¤¹¤°¤ËÊÝ¼¾¤ò¤¹¤ë
Åò¾å¤¬¤êÄ¾¸å¤ÎÈ©¤Ï¡¢³Ñ¼Á¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢¿åÊ¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÝ¼¾ºÞ¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢À®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþÈ©¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÀÐ¤±¤ó¤Ï2¡Á3Æü¤Ë1²ó
¡ÖÀÐ¤±¤ó¤ÇÂÎ¤òÀö¤¦¤Î¤Ï2¡Á3Æü¤Ë1²ó¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¡£¹Ö±é²ñ¤Ç¤³¤¦¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È©¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¡áÈþÈ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
È©¤Ë±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àö¤¤¤¹¤®¤ÏÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÈ©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢¥´¥·¥´¥·Àö¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤ËÈþÈ©¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤ÈÈéÉæ¤Ï¤Õ¤ä¤±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»É·ã¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÐ¤±¤ó¤ò»È¤¦¤È¡¢Èé»é¤äÊÝ¼¾À®Ê¬¤Þ¤ÇÀö¤¤Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´¥Áç¤äÈ©¹Ó¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹âÎð¤ÎÊý¤ÏÈé»éÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼êÂ¤Ê¤É´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÐ¤±¤ó¤Ë¤è¤ëÀö¾ô¤Ï2¡Á3Æü¤Ë1²óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¥·¥´¥·Àö¤¤¤ÏÈò¤±¡¢ÀÐ¤±¤ó¤ò¤è¤¯Ë¢Î©¤Æ¤Æ¡¢Ë¢¤Ç¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Èé»é¤¬Â¿¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¤ëÉô°Ì¤ÏÎã³°¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ¬Éô¡¢´é¡¢ÇØÃæ¤Î¾åÉô¡¢¤ï¤¤Î²¼¡¢±¢Éô¡¢Â»Ø¤Î´Ö¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢Èé»é¤ä±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ë¤ª¤¤¤äÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÀÐ¤±¤ó¤ò»È¤Ã¤ÆËèÆüÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈþÈ©¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÊÝ¼¾¤Ç¤¹¡£È©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ÏÆþÍáÃæ¤Ë°ì»þÅª¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð¤¿¸å¤ÏµÞ·ã¤Ë¾øÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÝ¼¾¤ÏÆþÍáÄ¾¸å¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÃ¦°á½ê¤ËÊÝ¼¾ºÞ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÅ©¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÁ´¿È¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÍá¼¼Æâ¤ÇÇ¨¤ì¤¿ÂÎ¤ËÅÉ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼¾ºÞ¤Ï¡¢¥»¥é¥ß¥É¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢È©¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²ÖÊ´¾É¡×¤ò²þÁ±¤¹¤ë²¹ÅÙ¡¢°²½¤µ¤»¤ë²¹ÅÙ
¼Â¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¿å¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç²á¾ê¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É²þÁ±¤Î¸°¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤ò¤¤¤«¤Ë¸º¤é¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤Ï¡¢ÆþÍá»þ¤Î¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤òÀ©¤¹¤ë¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢38¡Á40¡î¡£¤³¤Î²¹ÅÙÂÓ¤Î¤ªÅò¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ë¤È¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Î²á¾ê¤ÊÊ¬Èç¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²ÖÊ´¾É¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢41¡î°Ê¾å¡£Ç®¤á¤Î¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÅòµ¤¤â¡¢É¡¤ä¹¢¤ÎÇ´Ëì¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£É¡¤ÎÇ´Ëì¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀþÌÓ¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤ÌÓ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤òÂÎ¤Î³°¤Ø±¿¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íá¼¼¤ËÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ëÅòµ¤¤òÉ¡¤«¤éµÛ¤¤¹þ¤á¤Ð¡¢Ç´Ëì¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀþÌÓ¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÛÊª¤ÎÇÓ½Ð¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆþÍá¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉ¡¤ÎÇ´Ëì¤Î½¼·ì¤¬¤ä¤ï¤é¤®¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÃÎð½¡×¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÄ«¥·¥ã¥ï¡¼
Ä«µ¯¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËí¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ë¤ª¤¦¡£Àö¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉþ¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤Ë¤ª¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Ë¤ª¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²ÃÎð½¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÃÎð½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ï¡¢Èé»é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»éËÃ»À¤¬Ê¬²ò¡¦»À²½¤µ¤ì¤ÆÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö9-¥Ø¥¥µ¥Ç¥»¥ó»À¡×¤È¤¤¤¦»éËÃ»À¤¬¡¢¶õµ¤¤ä¾ïºß¶Ý¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÎð½¤Î¸¶°øÊª¼Á¡Ö¥Î¥Í¥Ê¡¼¥ë¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»éËÃ»À¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢40Âå°Ê¹ß¤ÎÃËÀ¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤ÇËÉ¤²¤Þ¤¹¡£Ä«1Ê¬¡¢41¡î¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£Èé»é¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÅö¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÃÎð½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»éËÃ»À¤ä¥Î¥Í¥Ê¡¼¥ë¤Î¸µ¤òÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¬¥¹ÅÔ»ÔÀ¸³è¸¦µæ½ê¤Î¼Â¸³¤Ç¤â¡¢ÀÐ¤±¤ó¤Ê¤·¤Ç¤âÈé»éÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤òÅö¤Æ¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢´À¤äÈé»é¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²ÃÎð½¤ÎÈ¯À¸¸»¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö³Û¡¢¶»¤Î´Ö¡¢ÇØÃæ¤Î¿¿¤óÃæ¡¢¤ï¤¤Î²¼¡¢Â¤ÎÎ¢¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢1Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹¤¯Íá¤Ó¤ë¤È´À¤ò¤«¤»Ï¤á¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈé»é¤¬ºÆÊ¬Èç¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÃÎð½¤ò·âÂà¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ«¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁáºä ¿®ºÈ ¡§ ²¹ÀôÎÅË¡ÀìÌç°å¡¢Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë