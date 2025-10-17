『Mステ』に豪華6組が登場！Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、King Gnuが奇跡の集結

本日10月17日（金）放送の『ミュージックステーション』には、超豪華バンド3組が奇跡の集結。

Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、King Gnuという、日本を席巻する人気バンド3組が最新曲を披露する。

【写真】Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、King Gnu…本日出演のアーティスト

Official髭男dismは、話題の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌『らしさ』と、大ヒット映画『はたらく細胞』の主題歌『50%』をテレビ初披露。

『らしさ』について「バンド4人の熱量ある演奏にご注目ください」と小笹大輔。一方の『50%』について、松浦匡希は「ぜひ皆さんもシンガロングしていただけるとうれしいです」と呼びかけた。

当日のパフォーマンスについては「お客さんと一緒に生でライブをお届けできることがうれしいです」と藤原聡。「ご覧いただいている皆さんともエネルギーを共有できる時間になるよう頑張ります！」と意気込みを語った。

◆ミセスは話題のCMソング！

Mrs. GREEN APPLEは話題のCMソング『GOOD DAY』を。

楽曲について、「とにかく聴いていて明るくなれる、なんだか活力になる、そんな漠然としたパワーをとても大切にした楽曲です」と大森元貴。

若井滉斗も「とにかく日本を明るくしたい、という想いが込められています。この時代だからこそ届けたい楽曲」、藤澤涼架も「皆さんが一緒に口ずさんで手拍子して、楽しんでいただけるようなサウンドとノリになっています」と、力を込めた。

◆King Gnuはスペシャルステージ！

King Gnuはユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ゾンビ・デ・ダンス」テーマソングの『SO BAD』と、ストリーミング累計4億回再生を突破したテレビアニメ『呪術廻戦「渋谷事変」』のオープニングテーマ『SPECIALZ』を披露する。

当日は特別演出のスペシャルステージで、井口理は「特殊なシチュエーションでの演奏になるので、どうなるかわかりませんが楽しみです」とメッセージを。

新井和輝も「『SO BAD』は演奏初下ろしですが、すでにバンドによるライブアレンジがバチバチになされているので、音源とのサウンドの違いを楽しんでもらえれば。『SPECIALZ』もライブでは鉄板の曲に育ったナンバーなので、こちらも音源との違いを聴き比べてもらえるとうれしいです」とコメントを寄せた。

◆出演アーティスト（※五十音順）

Awich：『Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco』

Official髭男dism：『らしさ』『50%』

King Gnu：『SO BAD』『SPECIALZ』

JO1：『Handz In My Pocket』

NiziU：『♡Emotion』

Mrs. GREEN APPLE：『GOOD DAY』