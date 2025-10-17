手ごろで食べごたえがあるかつおは高コスパで肉感覚で使えます。ごはんに乗せれば家族も喜ぶボリューム満点の一皿に！


脂ののったかつおと、ベーコンのうまみが相性抜群で大満足の「ちらしずし」をご紹介します。しば漬けやみょうがのさっぱりした食材が、全体を引き締め重すぎない一皿に。特別な日やおもてなしにもぴったりのお刺し身アレンジレシピです。

レシピを教えてくれたのは料理家の今井真実さん


料理家。noteやInstagram（@mamiimai）などで発信するレシピやエッセイにファンが多く、身近な材料の新鮮な組み合わせに定評がある。

■かつおとベーコンのちらしずし

脂がのったかつおとベーコンのうまみが相性抜群

【材料・2人分】

かつお(刺し身用)…小1さく(約100g)

■A

　しょうゆ…大さじ1/2

　練り辛子(チューブ)…1cm分

ベーコン…50g

みょうがの薄い小口切り…1個分

しば漬け…20g

炊きたてのご飯…1合分(約330g)

市販のすし酢※…大さじ2

白いりごま…小さじ1

※または酢大さじ2、砂糖小さじ4、塩小さじ1/2を混ぜる。

【作り方】

1．ご飯をボウルに入れ、すし酢とごまを加えて混ぜる。

2．かつおは薄いそぎ切りにして別のボウルに入れ、Aを加えてあえる。みょうがは水に約5分さらして水けをきる。しば漬けは細かく刻む。

3．ベーコンは2cm幅に切り、フライパンに広げて中火にかけ、ベーコンの脂身が透き通るくらいまで焼く。

4．1を器に盛る。かつおの汁けをきって、ベーコン、しば漬け、みょうがとともにのせる。

（1人分438kcal／塩分3.3g）

＊　＊　＊

さっぱりながらも満足感が得られるちらしずし。かつおとベーコンの意外な組み合わせは、食卓に新鮮さと華やかさをプラスしてくれます。家族も喜ぶボリューム感で、いつものごはん時間を特別にしてくれますよ。

