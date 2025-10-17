¡ÚµþÅÔ¡¦·Ú°æÂô¡Û¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¤Î¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½©¤Î¿·ºîÂ³¡¹¡ª¤µ¤¬¤é»É¤·¤å¤¦¥Ð¥Ã¥°¡õ¥ê¥Ð¥Æ¥£¾®Êª¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë³¨ËÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPETER RABBIT(TM) SHOP¡õBAKES¡×¤«¤é¡¢¤³¤Î½©ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Î¡Ö¤µ¤¬¤é»É¤·¤å¤¦¡×¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¾®Êª»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬3000±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤²Á³ÊÀßÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ê¥Ð¥Æ¥£ÊÁ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª½©¤Î¿·ºî»¨²ß¤ò¸«¤ë
¢£¤â¤³¤â¤³´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÂç¿Íµ¤¡Ö¤µ¤¬¤é»É¤·¤å¤¦¡×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¿¥¤¥×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
°ÊÁ°¡¢ÈÁÉÛÁÇºà¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤¬¤é»É¤·¤å¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ë¥àÃÏ¥¿¥¤¥×¤¬3¼ïÎàÅÐ¾ì¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤Î¤â¤³¤â¤³»É¤·¤å¤¦¤¬±Ç¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿·Á¯¤À¡£
¡Ö¤µ¤¬¤é»É¤·¤å¤¦¥Ç¥Ë¥à¥È¡¼¥È¡×(2530±ß)¤È¡¢2WAY»ÅÍÍ¤Î¡Ö¤µ¤¬¤é»É¤·¤å¤¦¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¡¼¥È¡×(2530±ß)¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Î¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¤ªºâÉÛ¤Ê¤ÉÉ¬¼ûÉÊ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤ª¤µ¤Þ¤ë¡Ö¤µ¤¬¤é»É¤·¤å¤¦¥¸¡¼¥ó¥º¥ß¥Ë¥È¡¼¥È ¥Ò¥Ã¥³¥ê¡¼¡×(2750±ß)¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä»ý¤Á¼ê¤Ë¤â¥Ò¥Ã¥³¥ê¡¼À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢£¥ê¥Ð¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥È¤¬²Ú¤ä¤«¡ªSHOP¡õBAKES¸ÂÄê¤Î¾®Êª»¨²ß¥·¥ê¡¼¥º
¾åÉÊ¤Ê¥ê¥Ð¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥È¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢SHOP¡õBAKES¸ÂÄê¤Î¾®Êª»¨²ß¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡£
¡Ö¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡×(2200±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×(1870±ß)¤ä¡Ö¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡×(1980±ß)¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(2860±ß)¤Ê¤ÉÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¡£Æ±¤¸¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ´¶¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢£µþÅÔ¡¦ÆóÇ«ºäÅ¹¤Ê¤é¡¢¤ªÄí¤Ç¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤â³Ú¤·¤á¤ë
µþÅÔ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÆóÇ«ºä¤Ë¤¢¤ë¡ÖPeter Rabbit(TM) SHOP¡õBAKES µþÅÔ¡¦ÆóÇ«ºäÅ¹¡×¤Ï¡¢ÃÛ100Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ®²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¼ñ¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¸å¤Ï¡¢ÃæÄí¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤ëËÜ³Ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¤È¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×(400±ß)¤ä¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×(486±ß)¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖPETER RABBIT(TM) SHOP¡õBAKES ·Ú°æÂôÅ¹¡×¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«Ãæ¡£·Ú°æÂô´Ñ¸÷¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥·¡¼¥º¥ó¡¢µþÅÔ¤ä·Ú°æÂô¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅ¹ÊÞ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne ¡õ Co.,2025
