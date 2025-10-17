セルフレジor有人レジ、あなたはどっち派？理不尽なクレームを浴びても耐えるしかない販売員が不憫【作者に聞いた】
2050年問題に挙げられているのが、仕事のAI化。パターン化できる仕事の多くは、AI化されると言われている。ここ最近、スーパーやコンビニで導入されている「セルフレジ」もそのひとつ。自分でバーコードを読み取って決済する方法だが、セルフレジが導入されると有人レジがなくなってしまった店舗もあるようで、これに対して異論を唱える人を描いた狸谷(@akatsuki405)さんの「ヒャッキン店員のひとりごと」を見てみよう。
人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」を手掛ける狸谷さん。もはや当たり前のシステムとして浸透しているセルフレジだが、本作「ヒャッキン店員のひとりごと」ではそんなセルフレジに対して、あまりにも自己中心的なクレームをいれるお客の姿が描かれている。
通常セルフレジの近くには監視をする店員がいるのだが、レジ業務を行うわけではないためそこにクレームが入るという。狸谷さんは「個人的に現在の職場のセルフレジは、割と使いやすいと思います。ただ特定の電子マネーだけが使えないので、有人レジで対応しています。その際の順番待ちで不満をぶつけられたりはします」と教えてくれた。一見暇そうに見えるが、1人で数台のセルフレジを監視しながら、操作方法をレクチャーしたりトラブル対応をしたり…、実際には有人レジよりも仕事量が多くなることもあるようだ。
なぜかセルフレジを忌避するお客、うまく扱えないお客からは「有人レジを入れろ」という強い要望もある。しかし本作の読者の大半はセルフレジ賛成派が多いようで「バーコードうまく読み取れなくてセルフレジ苦手だけど、でもちょっと楽しい」「有人レジが長い列で延々と待たされてるのを横目に、スッとセルフレジで会計済ませるのは気持ちいい…」など、肯定的なコメントが寄せられた。
なかでも「1人で買い物するときはセルフレジ。幼児を連れてるときは有人。使い分けが大事」というアドバイスには同意するほかない。時代とともに世の中や店員がアップデートされるなか、ユーザーもしっかりとアップデートしていく必要があるのだろう。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
