ひとりじめサイズも充実。バターステイツ by銀のぶどうの2025年クリスマスケーキは全7種展開！
聖夜に輝く「クリスマスツリー」をテーマに、今年も「バターステイツ by銀のぶどう」から、見てうっとり、食べてうれしいクリスマスケーキコレクション全7種が登場する。パティシエの技が光る予約限定の豪華ないちごケーキから、王道のホールケーキ、そしてサンタのブーツ型などのかわいい3号サイズまで、パーティーから充実の一人時間まで、さまざまなクリスマスシーンを最高の「かわいい」と「おいしい」で満たす、魅力的なラインアップが勢ぞろいした。
【画像】バターステイツ by銀のぶどうの「2025年クリスマスケーキ」
■予約限定！47年受け継ぐ技で磨きあげた特別な一品
「THEストロベリーツリー of BUTTER STATE's」※要予約 直径15センチ 6480円
星に向かってそびえるジューシーないちごが魅力で、中にもいちごがぎっしり2段重ねになった特別なクリスマスケーキだ。しっとり柔らかなスポンジは、パティシエたちが47年受け継いだ技で磨きあげた一品。わた雪のようにふわっと溶けるクリームはミルクの香りがお口いっぱいに広がる。店頭販売はなく、予約した人だけが入手できるこだわりの本格派ケーキだ。予定数に達し次第予約受付を終了する。
■みんなで楽しむ！5号サイズの王道ホールケーキ
家族や友人と一緒に過ごすクリスマスにぴったりの5号サイズの王道ホールケーキが2種登場する。
「ストロベリーノエル 5」 直径15センチ 5292円
いちごとクリーム、スポンジの黄金バランスが光るバターステイツの王道ケーキ。香り高くジューシーな国産いちごに、ミルクの香りあふれるフリルのクリーム、きめ細かな口どけのスポンジを合わせ、いちごを最も引き立たせる味わいに仕上げた。上だけでなく、中にもぎっしりいちごを敷きつめた本格的なケーキだ。
「クリスマスショコラ 5号」直径15センチ 4644円
聖夜にきらめく流れ星をイメージしたショコラ尽くしの一品。ビター＆ミルクショコラをブレンドした、おいしさあふれるショコラづくしのケーキだ。しっとり柔らかなショコラスポンジにとろける舌触りのショコラクリーム、そして中にはさくさくのフランス産のパールクラッカンショコラがアクセントとして隠されている。
■予約不要で当日買える！3号サイズのクリスマスケーキ
2025年12月22日(月)〜25日(木)の4日間限定で、予約不要で当日購入できる3号サイズのかわいいケーキが4種登場する。ひとりじめやふたりでシェアにもちょうどよいサイズだ。
「ストロベリークリスマス・ショート」9.5センチ×8.5センチ 2376円
クリーミーなコクときめ細かな口どけの本格的なショートケーキ。真っ赤ないちごの森とふんわりミルキーな雪景色で、中にもいちごをサンドし、いちごのおいしさをぎゅっとつめこんでいる。
「聖夜のショコラドーム」直径10.5センチ 2160円
ショコラの七重奏を存分に味わえるガトー。グラサージュショコラに聖夜に輝く星が浮かび上がり、濃厚なコクのショコラムース＆ショコラスポンジが中までぎっしり。フランス産のパールクラッカンショコラをしのばせ、食感は軽やかに仕上げている。
「木苺ノエルブーツ」直径10センチ 2160円
サンタの真っ赤なブーツをかたどった、おいしさのつまったケーキ。中にはきゅんと甘酸っぱい木いちごムースにジューシーな木いちごコンフィチュールをしのばせている。キュートな見た目からあふれるフランボワのクリスマスハーモニーが楽しめる。
「クリスマスチーズリース」直径10センチ 2160円
クリスマスムードを盛り上げるリースが、雪降るチーズケーキになった。ベイクドチーズにレアチーズがさわやかにとろける、贅沢な2段重ねのダブルチーズケーキだ。
■クリスマスケーキ 予約＆販売情報
【販売店】
バターステイツ by銀のぶどう 大丸東京店、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店、パクとモグ 小田急町田店
【予約期間】
2025年10月1日〜12月19日(金)
【引き渡し期間】
5号ホールケーキ：2025年12月14日(日)〜12月25日(木)
3号ホールケーキ：2025年12月22日(月)〜12月25日(木)
※5号ホールケーキと3号ホールケーキは引き渡し期間が異なります。
【当日販売期間】
2025年12月22日(月)〜12月25日(木)
※「THEストロベリーツリー of BUTTER STATE's」の当日販売はありません。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
