12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第6弾として、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリーの参加が発表された。

2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、過去にはスタン・リーや、クリス・ヘムズワース、オーランド・ブルームなども参加した国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン」。2024年12月6日から12月8日にかけて開催された 「東京コミコン2024」では、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、ジュード・ロウ、ベネディクト・カンバーバッチらが来日し、日本からは山下智久や中島健人も参加した。そんな「東京コミコン」が2025年も千葉・幕張メッセで3日間開催される。

本年度は、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リー、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズ、ニコラス・ホルト、ダニエル・ローガン、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチの来日が決定している。

新たに参加が発表されたデップは12月6日、7日の2日間来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会などを行うほか、東京コミコン最終日の12月7日13時からはメインステージに登壇し、トークショーを実施する予定だ。一方のリーダスとフラナリーはいずれも会期中全ての日程で来場し、写真撮影会およびサイン会などを実施する。なお、撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表される。

5月に開催された「大阪コミコン2025」に参加したことも記憶に新しいニコラス・ケイジの勧めで俳優の道を歩み始めたデップは、キャリア初期に出演したテレビシリーズ『21ジャンプストリート』で主人公トム・ハンソン潜入捜査官に抜擢され、アイドル的人気を獲得。同作への出演後、デップは映画界へ活躍の場を広げ、1990年に出演したティム・バートン監督作『シザーハンズ』で、両手がハサミの人造人間エドワードを演じた。このタッグ以降、デップは『チャーリーとチョコレート工場』や『アリス・イン・ワンダーランド』、『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』といったバートン作品に続けて出演することに。そんなデップの人気を決定づけたのが、2003年公開の大ヒット作で、自身もアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた『パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち』でのジャック・スパロウ役。全世界で6億ドルを超える興行収入を記録した同作で、一躍ハリウッドを代表するスターの座を確立した。俳優としての顔に加え、デップはアート界や音楽界でも活躍。個展『A Bunch of Stuff』の開催や、アリス・クーパーやジョー・ペリー（エアロスミス）と結成したロックバンド、ハリウッド・ヴァンパイアーズのメンバーとしても精力的に活動している。デップの公式来日は、主演作『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』（2017年）のプロモーション以来、約8年半ぶり。また、デップがサイン会・撮影会をコミコンで行うのは、今回の東京コミコンが“世界初”となる。なお、デップのサイン券・撮影券は、10月27日18時よりチケットぴあ及びハリコンサイトにて発売開始予定だ。

リーダスは、日本でも大ヒットを記録したドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズでダリル・ディクソン役を演じ、世界的な人気を獲得。シリーズ完結までの12年間、同役を演じたあと、2023年からは同シリーズのスピンオフ『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』で主演を務ている。2022年にはハリウッドの殿堂入り（ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム）を果たした。2025年6月には小島秀夫らが手がける人気ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』で前作に続いて主人公のモーションキャプチャーおよび吹き替えを担当し注目を集めた。また、キアヌ・リーブス主演の人気シリーズ『ジョン・ウィック』のスピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』に出演したことも記憶に新しい。なお、リーダスが日本のコミコンに参加するのは「大阪コミコン2024」以来、およそ1年半ぶり2回目となる。

フラナリーは、1992年にアメリカのテレビシリーズ『インディ・ジョーンズ／若き日の大冒険』でインディ・ジョーンズ役に大抜擢され、一躍有名に。その後も、『パウダー』や『ソウ ザ・ファイナル 3D』など数々の作品に出演。近年では、『ザ・ボーイズ』にガンパウダー役で出演している。そんなフラナリーの代表作といえば、人気作『処刑人』シリーズ。2024年に第3弾の製作が発表され、リーダスと再びタッグを組んで主演を務めることが明らかとなり、大きな話題を呼んだ。今回の「東京コミコン」では、そんな『処刑人』シリーズで互いに補完し合う双子の正義の執行者＝マクマナス兄弟を演じたリーダスとフラナリーのツーショットが実現する。

