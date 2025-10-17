10月18日よりテレビ朝日にて、10月19日よりABCテレビにて放送がスタートするドラマL『君としたキスはいつまでも』のメインビジュアルが公開された。

本作は、人生で最も尊いキスシーンを描くオムニバスラブストーリー。ドラマの舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に所縁のある人々を招待したプレオープンが行われる中、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集ってくる。ある客は、恋人と初めてのお泊りに、またある客は、亡き妻との思い出を辿るために……。そんな中、廃校となった元小学校で幼なじみだった5人は、湖畔のホテルに集うことに。かつて小学生だった幼なじみたちが、今ではそれぞれの境遇に生きる大人の男女として、思い出の場所で再会することで、自分自身と向き合い、人生を見つめなおしてく。

公開されたのは、細田佳央太、莉子、本島純政、川津明日香、渡部秀、小島藤子、猪塚健太、藤谷理子、青柳塁斗、松井愛莉、太田将熙、溝口琢矢、福崎那由他、中井友望、小関裕太、清水くるみ、松岡広大が集結したメインビジュアル。かつて小学校だったホテルに所縁ある人々が集い、懐かしい場所に想いを馳せ、ふと人生を顧みるとき、それぞれの想いが交わりながら物語が動き出す。

また、自然豊かな湖畔のロケーションで撮影された、第1話から第3話の劇中シーンカットも初公開された。

さらに、ドラマに出演するチーム・ハンサム！メンバーが登壇する上映会の開催が決定。11月29日にユナイテッド・シネマ豊洲にて行われるほか、全国20館前後の映画館でライブ・ビューイングも行われる予定だ。登壇キャストや詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）