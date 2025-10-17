ユーロスペースほかにて全国順次公開中の映画『次元を超える』の本編映像と新場面写真が公開された。

本作は、豊田利晃監督による『泣き虫しょったんの奇跡』以来、7年ぶりの長編フィクション作品。『破壊の日』以来、5年ぶりの共演となる窪塚と松田がW主演を務め、千原ジュニア、芋生悠、渋川清彦、東出昌大の他、板尾創路、祷キララ、窪塚愛流、飯田団紅、マメ山田ら豊田組を代表する常連キャストが集結している。

孤高の修行者・山中狼介（窪塚洋介）は、危険な宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になる。一方、謎の暗殺者・新野風（松田龍平）は、狼介の彼女・野々花（芋生 悠）から捜索を依頼される。やがて、狼介と新野は法螺貝に導かれて狼蘇山で対面し、次元を超えて鏡の洞窟で対峙する。過去から現在、そして未来を駆け巡り、日本から地球、さらに宇宙に辿り着いた、彼らが見たものとは。

公開された映像では、危険な宗教家・阿闍梨と阿闍梨の信者・ヤス（東出昌大）たちが集う衝撃の“儀式”の場面が切り取られている。阿闍梨に相談を持ち掛けるヤスの目の前に置かれたのは、刃物の付いた藁切り農具。阿闍梨はヤスを見据えながら、「小指、切って、奉納せえ。小指に魂乗っけて、宇宙に飛ばすねん」と口にする。まるで冗談のような無邪気さで言葉を放つ阿闍梨にヤスは戸惑うが、阿闍梨は「別に喰うわけやないねんから。まあ、俺が今まで何を食うてきたか知らん方がええやろけどな、ハハハハハ～すごいよ～すごいのよ～」と笑みを浮かべ、その狂気に場の空気は一瞬で凍りつく。謎の暗殺者・新野風や、山中狼介の彼女・野々花（芋生悠）も異様な光景にただ呆然としているばかり。やがて、気分が悪くなり、その場を離れた田舎の不良・鉄平（渋川清彦）が廊下で見つけたのは、ずらりと並ぶホルマリン漬けの小指……。一体、この小指は何を意味しているのか。狂気と呪術が入り混じる阿闍梨の“異常性”を象徴する映像となっている。（文＝リアルサウンド映画部）