ウルブズを下したブルズがプレシーズン3勝2敗で終了…河村勇輝は3戦連続欠場

10月17日（現地時間16日）にユナイテッド・センターでNBAプレシーズンゲームが行われ、シカゴ・ブルズがミネソタ・ティンバーウルブズと対戦。126－120で勝利を収め、プレシーズンゲーム5試合を3勝2敗で終えた。

ブルズはジョシュ・ギディー、トリー・ジョーンズ、ジェイレン・スミス、マタス・ブゼリス、ニコラ・ブーチェビッチが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は3試合連続で欠場した。

第1クォーターを5点ビハインドで終えると、第2クォーターは開始3分51秒からザック・コリンズ、ブゼリスの連続得点で逆転。その後はリードチェンジを繰り返したものの、残り2分2秒からブーチェビッチ、スミス、ギディー、ジョーンズが立て続けにシュートを決め、60－54と6点リードで試合を折り返した。

第3クォーターは接戦の展開が続くなか、2点リードで迎えた残り4分56秒からドンテ・ディビンチェンゾ、アンソニー・エドワーズ、ルディ・ゴべアに連続得点を献上。ビハインドを背負って最後の12分間に突入した。

第4クォーターも1ケタ点差で進むと、残り4分16秒からギディー、ジェボン・カーター、デイレン・テリー、ノア・エセングの得点で120－109と11点リード。試合終了残り55秒に3点差に詰め寄られながらもカーターの3ポイントシュートで突き放した。

ブルズはブゼリスが19得点、ジュリアン・フィリップスが17得点6リバウンド、スミスが15得点5リバウンド3ブロック、ギディーが14得点7リバウンド9アシスト、ブーチェビッチが13得点10リバウンド、カーターが12得点、コリンズが10得点を記録した。

ブルズのレギュラーシーズン開幕戦は23日（同22日）。ホームにデトロイト・ピストンズを迎え撃ち、10月はオーランド・マジック、アトランタ・ホークス、サクラメント・キングスと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 126－120 ミネソタ・ティンバーウルブズ



CHI｜26｜34｜26｜40｜＝126



MIN｜31｜23｜35｜31｜＝120

【動画】ベンチから出場した控えPGが逆転の3ポイント成功