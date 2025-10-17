何この低い鼻!!! ニキビも毛穴も、顔も丸くてパンパンだし……。自分の容姿が受け入れられない女子高生。「こんなの私じゃない」と否定しはじめて……【ないものねだりの女達。 #686】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
アリスとの2ショット写真を投稿し、自分を評価してもらえたことを喜んでいた美月。しかし、鏡を見て我に返ってしまい……。
自分が作り上げた月美という存在によって、現実の自分を受け入れられなくなってしまっていますね……。こんな精神状態で進路希望は大丈夫でしょうか？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
