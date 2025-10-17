「山形県高校駅伝2025」は、10月25日土曜日に長井市で開催される。都大路へのたった1枚の切符を手にするのはどのチームになるのか。

去年から新しくなったコースで、去年は各校がはつらつとしたレースを見せてくれた。今年はどんなレースが展開されるのでしょうか。

■山形県高校駅伝2025 出場校

山形南、山形中央、山形商業、山東・山工・日大合同・鶴岡工業・致道館・創学館・東海大山形・新庄東・九里学園・米沢中央・鶴岡東・酒田南

山形東、山形西、山形中央、山北・南陽・米東合同、庄内合同、山形城北、山形学院、東海大山形、鶴岡東、酒田南

おととしまでの長井市内を大きく回るコースから変わり、去年から長井市陸上競技場（光洋精機アスリートフィールド長井）を中心とした市の南西部を周回するコースに変更されているので、今回もコースを事前チェックしてレースを見よう。

コースは3つのブロックに分かれているのがポイント。回る方向も違う。

■宮原コース（反時計回り）

■川窪コース（時計回り）

■平野コース（時計回り）

この3つのコースを区間に細分化し、レースが行われる。では、男子、女子の区間をそれぞれ詳しく見ていこう。

■男子のコース

男子1区 ※前半・後半に分けて表示

男子2区

男子3区

男子4区

男子5区

男子6区

男子7区

■女子のコース

女子1区

女子2区

女子3区

女子4区

女子5区

以上、去年から新たに設けられたコースをご紹介しました。

アップダウンが少なく、周回コースゆえに目印やペースをつかむのも難しい。去年からと歴史が浅く、ノウハウがあまりない中、各チームがどんな作戦でレースに臨むのか。

山形県高校駅伝は、10月25日（土）号砲。（TUYで実況生中継あり）

