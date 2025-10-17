ºòµ¨¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢10G¤â¡Ä28ºÐ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¼ÉÔÄ´¤Ê¤Î¤«¡£¡ÈÁêËÀ¡É¤Î¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ¤¬¸¶°ø¡© ±ÑBBCµ¼Ô¤¬¤º¤Ð¤ê²óÅú
¡¡ºòµ¨¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢º£µ¨¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡»°ãø·°¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤òÂ³¤±¤ë¤â¡¢ËÜÍè¤Î¥¥ì¡¢±Ô¤µ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢º£·î£µÆü¤Î£·Àá¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¼ó¤ÎÌäÂê¤Ç½é¤á¤Æ·ç¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¡£
¡¡ÉüÄ´¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë28ºÐ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò½ä¤ê¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ó¥¿¡¼µ¼Ô¤¬¤º¤Ð¤ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¤È¥ß¥È¥Þ¤ÎÄ´»Ò¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¡Ê¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º¸SB¡Ë¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤é¡© ¤½¤ì¤È¤â¥¢¥ä¥ê¤Î½Ð¾ì»þ´ÖÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹°²½¡¦ÌµÃá½ø²½¤¬¸¶°ø¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö£²¿Í¤ÎÌäÂê¤Ï¶²¤é¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇºÇ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï²á¾®É¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥ß¥È¥Þ¤ÎÇØ¸å¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Ï¢·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤äÂ¾¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥È¥Þ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·Ú½ý¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬Èà¤Ø¤Î¥À¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤ò¼£¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussexWorld¡Ù¤ÏÀèÆü¡¢»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÙ¤ß¡¢²óÉü¤·¤Æ¡¢10·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼¡Àá¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û»°ãø·°¤Ï¤É¤ó¤Ê»äÉþ¤òÃå¤Æ¤ë¡©ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÃ½¸
¡¡»°ãø·°¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤òÂ³¤±¤ë¤â¡¢ËÜÍè¤Î¥¥ì¡¢±Ô¤µ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢º£·î£µÆü¤Î£·Àá¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¼ó¤ÎÌäÂê¤Ç½é¤á¤Æ·ç¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¤È¥ß¥È¥Þ¤ÎÄ´»Ò¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¡Ê¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º¸SB¡Ë¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤é¡© ¤½¤ì¤È¤â¥¢¥ä¥ê¤Î½Ð¾ì»þ´ÖÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹°²½¡¦ÌµÃá½ø²½¤¬¸¶°ø¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö£²¿Í¤ÎÌäÂê¤Ï¶²¤é¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇºÇ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï²á¾®É¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥ß¥È¥Þ¤ÎÇØ¸å¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Ï¢·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤äÂ¾¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥È¥Þ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·Ú½ý¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬Èà¤Ø¤Î¥À¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤ò¼£¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussexWorld¡Ù¤ÏÀèÆü¡¢»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÙ¤ß¡¢²óÉü¤·¤Æ¡¢10·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼¡Àá¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û»°ãø·°¤Ï¤É¤ó¤Ê»äÉþ¤òÃå¤Æ¤ë¡©ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÃ½¸