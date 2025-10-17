ドラマ『恋する警護24時 season2』公式Instagramにて、主演を務める岩本照（Snow Man）とヒロイン・白石麻衣が番組ポスター前で記念撮影したツーショットが公開された。

【写真】岩本照と白石麻衣のスタイル抜群スーツ姿オフショットなど

■岩本の“社長ポーズ”にも注目

2024年1月期に放送されたテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時』の続編が、金曜ナイトドラマ枠で10月17日からスタートする。

このたび公開されたのは、無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じる岩本と、辰之助が警護するなかで両想いとなった弁護士の岸村里夏を演じる白石のオフショット。

朝のワイドショー『モーニングショー』（テレビ朝日系）生出演の前に、ドラマのキャストがズラリと並んだポスターの前で撮影されたツーショット。顎に手を当てて考え込むようなポーズの岩本と、手のひらを前に突き出す凛々しいポーズの白石が、スーツ姿で並んでいる。

よく見ると、ふたりのポーズは後ろのポスターのマネ。岩本は、松下由樹が演じる、辰之助が務める“RACCO警備保障”の社長・塚本和江のポーズ。白石は、ポスターのセンターを飾る岩本のポーズになっている。

「ひーくん社長ポーズだ」「まいやんが辰之助ポーズしてる」「たつりかかわいい」「朝から癒されました」などといった声が続々と到着している。

■身長差にキュン！岩本＆白石のオフショット

■本家の“社長ポーズ”が見られる『恋警護』ポスタービジュアル