「冗談レベル」「AFCは両国の奴隷か」一体なぜ？サウジ＆カタールのW杯出場決定に世界中から非難が殺到「出来レース」「なぜ中立地でやらないんだ」【アジア予選PO】
10月８日〜14日に行われた北中米ワールドカップのアジア最終予選プレーオフは、下馬評通り、A組がカタール、B組はサウジアラビアが１位となり、本大会出場を決めた。
だが、他国からは批判の声が上がっているようだ。
グループAはカタール、グループBはサウジアラビアが開催地になったうえ、日程でも圧倒的優位で、この両国は中５日で臨めたのに対して、他の４か国は中２日での戦いを余儀なくされたからだ。
アジアサッカー連盟（AFC）が資金力のある両国が有利になるように差配したのはないかという見方は、開催前からあった。
そのため、AFCの公式SNSが、この２か国の本大会出場を報告すると、世界中のサッカーファンから次のような非難の声が殺到した。
「カネ、カネ、カネだ」
「AFCのやり方は冗談レベル」
「カネで出場権を買った」
「出来レースだった」
「これでワールドカップのスポンサー収入も増えるんだろ」
「なぜ中立地でやらないんだ」
「カネなしでは何もできない２か国。哀れだね」
「AFCは両国の奴隷か」
もちろん、両国は正当な試合を経て、ワールドカップの切符を掴んだ。そこに不正はない。だが、あまりにも優遇された状況に、納得ができないファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
