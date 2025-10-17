矢沢永吉アルバム『I believe』アナログ盤リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

矢沢永吉が、オリジナルアルバム『I believe』のアナログ盤を2026年1月28日にリリースすることが決定した。

■矢沢本人がアナログ盤のためだけにミックスを手がけた

2025年9月ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉。6月と9月には横浜と大阪で『俺たちの矢沢永吉』展、11月には東京ドーム2days公演（即完）、全国アリーナ・ツアーを開催とアニバーサリーイベントが次々と開かれる中、9月24日にオリジナルアルバム『I believe』をリリース。オリコン週間合算アルバムランキングにおいて1位を獲得した。

今回リリースが決定した『I believe』アナログ盤は、矢沢永吉本人がアナログ盤のためだけに、こだわり抜いたミックスを行い、それをロンドンのメトロポリススタジオにてローリング・ストーンズの『Hackney Diamonds』もカッティングしたMatt Coltonが Half-Speed Cuttingという技法を用いカッティングし重量盤仕様となっている。

封入特典には誰もが目にしたことのあるE.YAZAWAロゴにソロ50周年ロゴがあしらわれたバンパーステッカー3種封入り。完全生産限定につき、各店舗予定数量に達し次第終了となる。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

ALBUM『I believe』

2026.01.28 ON SALE

ANALOG『I believe』

■関連リンク

特設サイト

https://e-yazawa-ibelieve.com/

矢沢永吉 OFFICIAL SITE

https://www.eikichiyazawa.com/

『I believe』アナログジャケット写真他