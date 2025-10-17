XG、2026年2月よりセカンド・ワールドツアー開催決定 2024年に続き“X-POP”を体現するステージへ
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、自身2度目となるワールドツアー『XG 2nd WORLD TOUR』を開催することを発表した。2026年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米などでの開催が予定されている。
XGは2024年に初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を実施。神奈川・Kアリーナ横浜での日本公演を起点に、約1年をかけて世界35都市47公演を敢行し、東京ドームでのファイナルでは約5万人を動員。総動員数は約40万人にのぼり、グローバルアーティストとしての存在感を世界に示した。
今回のツアーは、2026年1月23日にリリースされる1stフルアルバムを携えて行われる初のワールドツアーとなる。XG独自のジャンル「X-POP」を唯一無二の世界観と圧倒的なパフォーマンスで体現し、その真髄に迫る内容となる。
フルアルバムからの先行配信曲「GALA」は、国内外の複数音楽チャートにランクインし、洗練されたビジュアルとパフォーマンスがSNSを中心に大きな話題を呼んでいる。さらに、中国の大型音楽フェスにも出演するなど、世界各地で勢いを加速させているXG。今回のツアーは、そうした躍進をさらに押し広げる場となりそうだ。
なお、XG OFFICIAL FANCLUB「ALPHAZ」では、11月1日より日本公演チケットの最速先行予約がスタートする。
【XG 2nd WORLD TOUR｜JAPAN公演スケジュール】
2026年2月6日（金）・7日（土）・8日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜
2026年2月17日（火）・18日（水） 大阪・大阪城ホール
2026年2月21日（土）・22日（日） 愛知・IGアリーナ
2026年3月14日（土） 福井・サンドーム福井
2026年3月20日（金・祝） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月25日（水）・26日（木） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2026年4月4日（土）・5日（日） 福岡・北九州メッセ
【海外公演予定エリア】
ASIA／NORTH AMERICA／UK & EUROPE／AUSTRALIA／LATIN AMERICA ほか
