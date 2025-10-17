日経225先物：17日正午＝390円安、4万7860円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比390円安の4万7860円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万7827.31円に対しては32.69円高。出来高は2万5608枚となっている。
TOPIX先物期近は3181ポイントと前日比21.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47860 -390 25608
日経225mini 47855 -400 401030
TOPIX先物 3181 -21.5 26048
JPX日経400先物 28680 -205 2048
グロース指数先物 707 -15 4001
東証REIT指数先物 1931 -1 91
株探ニュース
TOPIX先物期近は3181ポイントと前日比21.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47860 -390 25608
日経225mini 47855 -400 401030
TOPIX先物 3181 -21.5 26048
JPX日経400先物 28680 -205 2048
グロース指数先物 707 -15 4001
東証REIT指数先物 1931 -1 91
株探ニュース