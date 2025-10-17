　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比390円安の4万7860円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万7827.31円に対しては32.69円高。出来高は2万5608枚となっている。

　TOPIX先物期近は3181ポイントと前日比21.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 47860　　　　　-390　　　 25608
日経225mini 　　　　　　 47855　　　　　-400　　　401030
TOPIX先物 　　　　　　　　3181　　　　 -21.5　　　 26048
JPX日経400先物　　　　　 28680　　　　　-205　　　　2048
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　 -15　　　　4001
東証REIT指数先物　　　　　1931　　　　　　-1　　　　　91

株探ニュース