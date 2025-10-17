3Ï¢¾¡¤âÌýÃÇ¤Ê¤·¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ëº¬ÉÕ¤¯NBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÈÌ¾¸À¡É¡Ö¤Þ¤À»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ù¥Ã¥ÄÃ¸¡¹
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î16Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè3Àï¤Ë¾¡Íø¡£3Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤ÏNBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤··ä¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦ÂçÃ«¤¬±¦ÍãÀþ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤ÈÃæÁ°¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£9²ó¤Ë¤Ï¿·¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Ü¡¼¥ó¤Îº¸Á°¤ØÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤òµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÊáµå¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç°ìÎÝ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ÊÁ÷µå¤ò¤·¹¥¼éÈ÷¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢±¦ÏÓ¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤À¤±¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢´¶¾ð¤Ï¥¼¥í¡£¥³¡¼¥Ó¡¼¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Þ¤À»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖJOB'S NOT DONE¡×(¤Þ¤À»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯NBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¸Î¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È»á¤¬09Ç¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç2Ï¢¾¡¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¡ÖJOB¡ÇS¡¡NOT¡¡FINISHED¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÈÌ¾¸À¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤³¤Î¡ÖJOB¡ÇS¡¡NOT¡¡FINISHED¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¿¿¤ËÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤¢¤È5¾¡¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£