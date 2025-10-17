杉浦太陽、ボルダリング・広々バルコニー…こだわり詰まった元自宅公開「思い出いっぱい」「うるっときた」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】俳優の杉浦太陽が10月15日、自身のYouTubeを更新。以前家族で住んでいた自宅の内部を公開した。
杉浦太陽、こだわり詰まった元自宅公開
杉浦は「太陽スタジオのルームツアーをしたいと思います」と動画をスタート。「元々僕らが住んでいた家」を現在は「スタジオ化させて使ってる」と説明し「思い出をちょっと噛み締めながら」と前置きして、ルームツアーを行った。
白を基調とした広々とした2階のリビングには、壁にカラフルなボルダリングのホールドが並んでおり、杉浦は「青空（せいあ）がめちゃくちゃ気にいってて…」と青空くんが登っていた様子を思い出し、しみじみ。また、木張りの部分には白いレンガのデコレーションが施されており、妻・辻希美のこだわりだったとも明かされた。さらにリビングの上には「琉球畳のロフト」があるものの、住んでいた頃から子供の道具などの倉庫になってしまっていたと笑いながら告白した。
「築14年位」で、4年ほど前まで住んでいたという元自宅には、リノベーションも行われており、「ベランダだったのを拡張して伸ばした」という大きなバルコニーも。夏にはプールやジャグジーを設置したりバーベキューをしたと思い出を語りながら、杉浦は「子供たちの成長と共にその思い出があるからこそ、ここを売却とか取り壊しもやっぱり嫌じゃないですか。だからスタジオとして使ってます」と、今でも売却などはせず、スタジオとして使っていると説明した。
1階にはキッチンや洗面所とともに、杉浦と辻の寝室や子供の部屋があったというが、現在は衣装部屋や倉庫に。かつて家族で寝ていたという現在の衣装部屋に杉浦が寝転び「のん（辻）がいて希空（のあ）がいて、青空がいて昊空（そら）がいたの。こうやって寝てたの。全員俺の一部を枕に…」と懐かしそうに語る場面もあった。
この投稿には「愛が詰まってる」「父の想いにうるっときた」「素敵なおうち」「手放せない気持ちわかる」「今のおうちはもっと賑やかですね」「思い出いっぱい」と反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】