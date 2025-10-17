「プリンスホテル」ベトナム・ダナン初進出、絶景を満喫するルーフトップバーやプール完備
【女子旅プレス＝2025/10/17】ベトナム・ダナンの既存ホテル・Sel de Mer Hotel & Suitesが、「プリンスホテル」としてリブランドオープンした。
【写真】シンガポールに初のアマン誕生へ
「プリンスホテル ダナン」は、人気のミーケービーチに近いファム ヴァン ドン ビーチ沿いに位置する26階建てのホテルだ。
客室は全164室を用意。ジュニアスイートなど、ゆったりと寛げる空間を提供する。
また一日中利用できるオールデイダイニングや気軽に立ち寄れるコーヒーショップ、プール、ジム、スパ、そして眼前に広がる絶景を堪能できるルーフトップバーなど、リゾートステイを満喫するための設備が充実。
ダナン国際空港から車で約16分とアクセスも良好で、現地に到着後すぐに洗練された空間で休息をとり、国際的なリゾート地としての賑わいを見せるダナンでの休暇を満喫できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地： 92 Vo Nguyen Giap St, Man Thai Ward, Son Tra District, Danang City, Vietnam
客室数： 164室
階数： 26階
アクセス： ダナン国際空港から車で約16分
そのほかの施設： オールデイダイニング、コーヒーショップ、ルーフトップバー、プール、ジム・フィットネスセンター、スパ、多目的ルーム、他
【Not Sponsored 記事】
【写真】シンガポールに初のアマン誕生へ
◆「プリンスホテル」ベトナムの人気リゾート地に上陸
「プリンスホテル ダナン」は、人気のミーケービーチに近いファム ヴァン ドン ビーチ沿いに位置する26階建てのホテルだ。
客室は全164室を用意。ジュニアスイートなど、ゆったりと寛げる空間を提供する。
ダナン国際空港から車で約16分とアクセスも良好で、現地に到着後すぐに洗練された空間で休息をとり、国際的なリゾート地としての賑わいを見せるダナンでの休暇を満喫できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■Prince Hotel Da Nang （プリンスホテル ダナン）
所在地： 92 Vo Nguyen Giap St, Man Thai Ward, Son Tra District, Danang City, Vietnam
客室数： 164室
階数： 26階
アクセス： ダナン国際空港から車で約16分
そのほかの施設： オールデイダイニング、コーヒーショップ、ルーフトップバー、プール、ジム・フィットネスセンター、スパ、多目的ルーム、他
【Not Sponsored 記事】