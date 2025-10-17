XG、自身2度目のワールドツアー開催を発表【国内公演日程】
【モデルプレス＝2025/10/17】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）が、自身2度目となるワールドツアーを開催することを発表した。
XGは2024年5月、Kアリーナ（横浜）での日本公演を皮切りに初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」を開催。約1年をかけて世界35都市で47公演を行い、ツアーファイナルの東京ドーム公演では約5万人のファンを熱狂させ、ツアーの総動員数は約40万人を記録するなど、グローバルアーティストとしての地位を確立させた。
そんな盛況のファースト・ワールドツアー終幕から1年経らずでの開催となるセカンド・ワールドツアーは、2026年1月23日のファースト・フルアルバムを発売して迎える初のツアーとして、XGが創り出す新たなジャンル“X-POP”を、唯一無二の世界観と圧倒的なパフォーマンスで証明し、XGの真髄に迫る。
9月にリリースされたフルアルバムからの先行配信曲「GALA」は、国内外の複数音楽チャートにランクインし、その洗練されたビジュアルと圧倒的パフォーマンスがSNSを中心に大きな話題を呼んでいる。また、中国の大型音楽フェスにも複数出演するなど世界各地で勢いを加速させているXG。今回のワールドツアーは、まさに“XGの本質”を体感できるものになるだろう。
セカンド・ワールドツアーは、2026年2月の日本公演（横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、兵庫、福岡）を皮切りに、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での開催を予定している。（modelpress編集部）
＜JAPAN＞
2026／2／6（金）7（土）8（日）【横浜】Kアリーナ横浜
2026／2／17（火）18（水）【大阪】大阪城ホール
2026／2／21（土）22（日）【名古屋】IGアリーナ
2026／3／14（土）【福井】サンドーム福井
2026／3／20（金・祝）【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026／3／25（水）26（木）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026／4／4（土）5（日）【福岡】北九州メッセ
ASIA／NORTH AMERICA／UK＆EUROPE／AUSTRALIA／LATIN AMERICA and more
