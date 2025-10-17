産後のせいせい、ビキニ姿に絶賛の声「神スタイル」「ゴージャスすぎる」
【モデルプレス＝2025/10/17】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月16日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】産後のせいせい「神スタイル」ビキニ姿
2025年4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「ホテルのプールへ」と言葉を添えて、水色のビキニを身に着けて、鏡の前で撮影されたショットを複数枚投稿。鏡の前に立つ後ろ姿と鏡に写った姿の両サイドからせいせいの全身が見えるショットとなっており、細く引き締まったウエストや、しなやかな曲線を描くヒップライン、豊かなバストといった美しいプロポーションが際立つ写真となっている。
この投稿には「神スタイル」「ゴージャスすぎる」「目が離せない」「セクシー」「ナイスボディ」「美しすぎて言葉にならない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆せいせい、ビキニ姿公開
◆せいせいの投稿に反響
