【モデルプレス＝2025/10/17】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが10月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開し反響を呼んでいる。

【写真】かとゆり「あどけない」可愛すぎる衝撃のすっぴん姿

◆かとゆり「めちゃすっぴん」公開

　

かとゆりは「めちゃすっぴん」とコメントを添えて、パーカー姿の自撮り動画を投稿。メガネのスタンプをつけているものの、ぱっちりとした目元や、つややかな素肌が印象的な映像となっている。歯のホワイトニングサロンで撮影したようで「久しぶりにきたけど、あんまり色戻りしてなくて歯まっしろになった」とも綴っており、白い歯を見せるようににっこりと笑う様子も捉えられている。

◆かとゆりの投稿に反響


この投稿には「すっぴん可愛すぎる」「目大きい」「オーラある」「透明感えぐい」「あどけない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

