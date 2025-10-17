「この展示会は、実物をご覧いただける最後の機会です」

【写真を見る】ドレス姿に振り袖姿、流れ着いた「思い出」の写真

熊本県の人吉市役所に展示されているのは、持ち主が分からない災害遺失物の数々。

5年前の豪雨で流され、劣化が進んでいる「思い出の品」を一刻も早く持ち主に返すための取り組みだ。

中には、記念日らしき写真も複数ある。

ある1枚は、新郎新婦の前撮りと見られる写真。新婦のドレスは上半身が黒色で、肩回りの白いレース特徴的だ。

額に入った写真は、ウエディングドレスを着てブーケを持つ女性が窓際で微笑んでいる。写真には「2005.3.17 前撮り」と記されている。

成人式の写真もある。振り袖姿の女性と淡い色のステンカラーコートを着た女性が並んでいて、日付は「1999.1.15」だ。

会場に並ぶ遺失物は、ほかにも仏像や位牌、置物、焼き物など。日中戦争に従軍した証である「支那事変従軍記章」もある。

人吉市がホームページで公開しているリストには、保存状態が悪く展示に並べられないものを含め、遺失物全54点が掲載されている。

市の担当者が「社員旅行ではないか」と分析するアルバムの1ページには、海や山で撮った集合写真が並ぶ。

その中の1枚は「クーラー生産第二課」と横断幕を掲げている。日付は「S50.11.13」だ。

豪雨から5年、迫るリミット

2020年7月に熊本県を襲った豪雨で、人吉市では災害関連死を含む21人が死亡し、全世帯の約2割にあたる3398世帯に住宅被害が出た。

今回の遺失物は、災害ごみ置き場や流木に紛れて見つかったもの、住宅の敷地内で見つかったもの、人吉市から約50㎞離れた八代市の港で見つかったものもある。

そのため「人吉市外から流れてきた可能性もある」と、担当者は話す。

市は、これまで遺失物の保管・返還を続けてきたが、劣化が進み、保管そのものが難しくなってきた。そのため、返還事業は年末で終える予定だ。

現物は画像データを残し、お焚き上げなどをする。

「一つでも多く、持ち主の手元に返したい。まずは市が保管していることを知ってもらい、実物を見て欲しい」

その思いで、最初で最後となる展示会を開いた。

展示は10月20日まで。入場は、人吉市役所本庁舎3階で受け付けている。会期後も年末までは実物の確認が可能だ。

【問い合わせ先】電話番号:0966-22-2111 人吉市役所 総務部 行財政改革課

持ち主不明の「思い出の品」一覧