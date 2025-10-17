「テラハ」田中優衣、新生児期終えた次女の顔出しショット公開 1歳長女も「お姉ちゃん業頑張ってくれてます」
【モデルプレス＝2025/10/17】リアリティショー「テラスハウス」の軽井沢編「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」に出演していた田中優衣が10月15日、自身のInstagramを更新。長女と新生児期を終えた次女の様子を公開し、反響が集まっている。
【写真】「テラハ」田中優衣「おめめ開いてる」と話題の次女公開
田中は「あっという間に過ぎ去った新生児期間。寂しい」とつづり、親子3人の姿を公開。哺乳瓶でミルクを飲む次女の姿や、クリームのようなものを顔につけて座り込む長女の姿などを写し「母頑張る」と投稿している。
この投稿にファンからは「すごく頑張ってる」「笑って過ごせるだけで満点」「ミルク飲む姿が愛おしい」「年子育児は大変」「おめめ開いてる」などと反響が集まっている。
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日にサッカー選手の袴田裕太郎との結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「テラハ」田中優衣「おめめ開いてる」と話題の次女公開
◆田中優衣、長女＆次女の写真公開
田中は「あっという間に過ぎ去った新生児期間。寂しい」とつづり、親子3人の姿を公開。哺乳瓶でミルクを飲む次女の姿や、クリームのようなものを顔につけて座り込む長女の姿などを写し「母頑張る」と投稿している。
◆田中優衣、サッカー・袴田裕太郎選手と2021年に結婚
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日にサッカー選手の袴田裕太郎との結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】