「フォーブス」が2025サッカー界の長者番付トップ10を発表

米経済誌「フォーブス」が10月16日、2025年版サッカー長者番付のトップ10を発表した。

10人全員の合計額は驚異の9億4500万ドル（約1419億円）となり、トップに君臨したのはポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドだった。

40歳になった今もサウジアラビア1部アル・ナスルとポルトガル代表で活躍するロナウドが、サッカー長者番付のトップに立ったのはこの10年で6度目。1年で稼いだ額は2億8000万ドル（約421億円）であり、その内訳は2億3000万ドル（約346億円）がクラブからの収入であり、ナイキ社などのスポンサーからも5000万ドル（約75億円）を得ているという。なお、1990年からスポーツ選手の収入を集計しているフォーブスだが、この記録を越えるのはボクサーのフロイド・メイウェザーが2015年（3億ドル）と2016年（2億8500万ドル）に2度記録した金額のみになると伝えている。

2位はMLSのインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ。クラブからの収入が6000万ドル（約90億円）、アディダス社などのスポンサーから7000万ドル（約105億円）が支払われ、それ以外にもスポーツドリンクブランドを販売したり、ホテルの経営などにも乗り出しているようだ。

3位はサウジアラビア1部アル・イテハドの元フランス代表FWカリム・ベンゼマでクラブから1億ドル（約150億円）とメッシ以上の収入を得ているが、ピッチ外では400万ドル（約6億円）とトップ10の中では8位のFWサディオ・マネと並んで最低額となっている。

ようやく4位に欧州でプレーするスペイン1部レアル・マドリードのフランス代表FWキリアン・ムバッペが入った。クラブからの収入が7000万ドル（約105億円）で、ピッチ外での収入は2500万ドル（約38億円）となっており、あらためて中東で得られる金額の大きさが意識される。

以降は5位にイングランド・プレミアリーグ、マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（8000万ドル＝約120億円）、6位にスペイン1部レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオール（6000万ドル＝約90億円）が続いている。（FOOTBALL ZONE編集部）