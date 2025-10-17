国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。

「東京コミコン2025」の来日セレブとして、ジョニー・デップ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏がやって来ます！

「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」来日セレブ「ジョニー・デップ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏」

開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

問合せ先： 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

イライジャ・ウッド氏、クリストファー・ロイド氏、ニコラス・ホルト氏をはじめ、現時点で過去最多となる14名ものセレブの来日が予定されている「東京コミコン2025」

ファンの関心と期待がますます高まる中、さらなるビッグニュースとして、ジョニー・デップ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏の来日が発表されました！

デップ氏は12月6日・7日の2日間来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等を行うほか、東京コミコン最終日の12月7日13時からはメインステージに登壇し、トークショーが実施される予定です。

リーダス氏とフラナリー氏はいずれも会期中全ての日程で来場し写真撮影会およびサイン会などが実施されます。

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細にいては後日発表されます

ジョニー・デップ氏 プロフィール

Photo by Ross Halfin

2025年5月の「大阪コミコン」に参加したことも記憶に新しい人気俳優ニコラス・ケイジ氏の勧めで俳優の道を歩み始めたジョニー・デップ氏。

キャリア初期に出演したテレビシリーズ『21ジャンプストリート』（1987-1990）で、主人公トム・ハンソン潜入捜査官に抜擢され、アイドル的人気を獲得しました。

同作への出演後、デップ氏は映画界へ活躍の場を広げ、1990年に出演した鬼才ティム・バートン監督作『シザーハンズ』では、両手がハサミの人造人間エドワードを熱演し、映画ファンに強烈な印象を残しました。

このタッグ以降、デップ氏は『チャーリーとチョコレート工場』や『アリス・イン・ワンダーランド』、『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』といったバートン作品に出 演。

毎回、前作を超えるほどの強烈で個性的なキャラクターを演じ、バートン監督作には欠かせないアイコン的俳優となりました。

そんなデップ氏の人気を決定づけたのが、2003年公開の大ヒット作で、自身もアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた『パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち』でのジャック・スパロウ役です。

“海賊映画はヒットしない”という定説を鮮やかに覆し、同作は全世界で6億ドルを超える興行収入を記録。

奇抜でチャーミング、そしてどこか憎めない孤高の海賊を演じたデップ氏は、一躍ハリウッドを代表するスターの座を確立。

日本では“ジョニデ”の愛称で親しまれ、トム・クルーズ氏、ブラッド・ピット氏、レオナルド・ディカプリオ氏と並び“ハリウッドの四天王”と称されたこともありました。

俳優としての顔に加え、デップ氏はアート界や音楽界でも活躍。

個展「A Bunch of Stuff」の開催や、アリス・クーパーやジョー・ペリー（エアロスミス）と結成したロックバンド「ハリウッド・ヴァンパイアーズ」のメンバーとしても精力的に活動するなど、その多才ぶりを遺憾なく発揮しています。

デップ氏の公式来日は、主演作『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』（2017）のプロモーション以来、およそ8年半ぶり。

世界的スターが久しぶりに日本のファンの前に姿を現す今回の来日は、まさに“空前の一大イベント”となること必至です。

また、デップ氏がサイン会・撮影会をコミコンで行うのは、今回の東京コミコンが＜世界初＞となります！

なお、デップ氏のサイン券・撮影券は、2025年10月27日（月）18:00〜チケットぴあ及びハリコンサイトの両サイトにて発売開始予定。

東京コミコンでは、各来日セレブの“サイン券”を購入でサイン会に、そして“撮影券”を購入で撮影会に参加できます。

ノーマン・リーダス氏 プロフィール

日本でも大ヒットを記録したドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズで主要キャラクターのひとり、ダリル・ディクソン役を演じ、世界的な人気を獲得したノーマン・リーダス氏。

シリーズ完結までの12年間、同役を熱演した後、2023年からは同シリーズのスピンオフ『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』で主演を務め、再び大きな注目を集めています。

さらに、2022年にはハリウッドの殿堂入り（ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム）を果たし、世界的スターとしての地位を不動のものとしたリーダス氏。

その勢いは止まらず、2025年6月には日本が誇るヒットメーカー小島秀夫氏らが手がける大人気ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』で前作に続いて主人公のモーションキャプチャーおよび吹き替えを担当し、前作を超える精巧な表現力でファンの注目を集めました。

また、キアヌ・リーブス氏主演の人気シリーズ『ジョン・ウィック』のスピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』に出演するなど、常に話題を世界へ発信し続けています。

なお、リーダス氏が日本のコミコンに参加するのは「大阪コミコン2024」以来、およそ1年半ぶり2回目。

過去には千葉県で暮らしていたこともあるなど、日本と深い縁を持つリーダス氏だけに、日本のファンの前に姿を現す瞬間は特別な時間となることでしょう！

ショーン・パトリック・フラナリー氏 プロフィール

1992年にアメリカのテレビシリーズ『インディ・ジョーンズ/若き日の大冒険』でインディ・ジョーンズ役に大抜擢され、一躍有名になったショーン・パトリック・フラナリー氏。

その後も、心温まるファンタジー映画『パウダー』や、サイコスリラー映画『ソウ』シリーズの『ソウ ザ・ファイナル 3D』など数々の話題作に出演。

近年では、すでに「東京コミコン」への参加が決定しているアントニー・スター氏、カール・アーバン氏出演の超過激な極悪非道ヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』にガンパウダー役で登場するなど、長年にわたりハリウッドの第一線で活躍を続けています。

そんなフラナリー氏の代表作といえば、やはり熱狂的ファンを生んだカルト的人気作『処刑人』シリーズです！

2024年に待望の第3弾の製作が発表され、盟友ノーマン・リーダス氏『処刑人』シリーズでは、互いに補完し合う双子の正義の執行者＝マクマナス兄弟として、精神的にも行動的にも一体感のあるコンビぶりを見せつけてくれた2人。

今回の「東京コミコン」は、リーダス氏とフラナリー氏の夢のツーショットを間近で目撃できる絶好のチャンス！

スクリーンを飛び出した名コンビの共演に熱狂すること間違いなしです！

来日セレブとしてジョニー・デップ氏、ノーマン・リーダス氏、ショーン・パトリック・フラナリー氏の来日を発表。

2025年12月5日から7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」の紹介でした。

