リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースは本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に臨み、3-1で勝利した。3連勝を飾り、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出へ王手をかけた。ムーキー・ベッツ内野手は試合後、冷静に先を見据えた。

ベッツは打っては4打数1安打1打点。守っては、3-1と2点リードの9回に佐々木朗希投手を助ける“神守備”を披露。三遊間へ飛んだボーンの当たりを逆シングルでつかみ、ジャンピングスローで刺した。ベッツが右手を突き上げれば、佐々木もベッツを見つめて人さし指を天へ。ベンチの大谷も左手を突き上げていた。

試合後、米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、ベッツがロッカールームで囲み取材を受ける映像を公開。WS進出に王手をかけた気持ちについて聞かれると、「正直に言って、感情ゼロだ。リードしているけど、コービー（ブライアント）が言っていたように、まだやるべきことは終わっていない。俺たちは戦い続けて、相手にプレッシャーをかけ続けるのみだよ」と語った。

ドジャースは今季レギュラーシーズンで6戦全敗だった天敵ブルワーズに、リーグ優勝決定シリーズで3連勝。17日（同18日）にドジャースタジアムで第4戦が行われる。



（THE ANSWER編集部）