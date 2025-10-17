株式会社ハーバー研究所が、総フォロワー数410万人超えの大人気クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションした縦型ショートドラマ第2弾『大女優VS本物』を制作。

2025年10月16日より、TikTokやInstagram、YouTubeなどで公開されました！

ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ『大女優VS本物』」

公開日：2025年10月16日(木)

公開場所：ハーバーショートドラマ公式TikTok、公式Instagram、ハーバー公式YouTubeなど

出演：萬田久子、赤間麻里子 ほか

ハーバー研究所と、映画やドラマの制作現場で経験を積んだクリエイター集団「こねこフィルム」がコラボレーションした縦型ショートドラマの第2弾が公開されました。

今回も、HABAイメージキャラクター歴34年の女優・萬田久子さんがご本人役で特別出演。

「こねこフィルム」作品に欠かせない看板俳優、赤間麻里子さん演じる「大女優」と、萬田久子さん演じる「本物」の絶妙な掛け合いが見どころの、ユニークでキュートなドラマです。

ドラマ連動キャンペーン第2弾

開催期間：2025年11月5日(水)23:59まで

ドラマの公開を記念し、ハーバー公式X(旧Twitter)にてキャンペーンを開催中です。

ハーバー公式Xをフォローし、ドラマの内容に関するクイズに答えると、抽選で10名に「HABAコスメセレクション」と豪華旅行券3万円分が当たります。

クイズのヒントはドラマの中にあるので、ぜひチェックしてみてください。

プレゼントされる「HABAコスメセレクション」は、基本のスキンケア3品に、エイジングケアのための美容液を加えた豪華なセットです。

「大女優」と「本物」、二人の美の競演から目が離せないショートドラマ。

コミカルなストーリーを楽しみながら、豪華賞品が当たるキャンペーンにも参加できます！

ハーバー研究所とこねこフィルムがコラボした、縦型ショートドラマ第2弾『大女優VS本物』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post こねこフィルムとコラボ！ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ『大女優VS本物』」 appeared first on Dtimes.