

ATEEZ・HONGJOONG、YUNHO

ATEEZのHONGJOONGとYUNHOが、10月23日オンエア予定のテレビ東京「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」に出演する。

2018年に韓国でデビュー以来、様々なグローバルチャートを席巻し、現在は世界各国で大規模なワールドツアーを開催するなど、グローバルな人気を誇る韓国の８人組ボーイズグループ「ATEEZ」。そんなATEEZからHONGJOONGとYUNHOの２人が、10月23日オンエア予定のテレビ東京「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」に初出演することが明らかとなった。

10月よりスタートした同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、さまざまなゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲を紹介する音楽トークバラエティで、King & Princeの永瀬廉が初MCを務める番組としても話題となっている。

なお、HONGJOONG と YUNHO は King & Princeの永瀬廉と今回が初共演。番組内ではそれぞれの「J-POP の推しソング」の紹介や練習生時代の話に加えて、永瀬と交わした約束も・・・。

また、ATEEZは11月19日にライブ映像作品「2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN」をリリースする。

番組情報

テレビ東京「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」2025年10月23日(木) 26時05分〜メイン MC：永瀬廉 (King & Prince)サブ MC：コカドケンタロウ (ロッチ) ※週替わりゲスト：HONGJOONG & YUNHO (ATEEZ)番組 HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/