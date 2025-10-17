猫好きさんに届けーーーっ♡【サーティワン】の「最新アイス」がめちゃ可愛い！

ハロウィンシーズン到来！【サーティワンアイスクリーム】からは「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ～ん」が期間限定で開催中です。登場したのは可愛すぎる黒猫たち。もちろん、アイスの味やトッピングにもこだわりが詰まっていて、選ぶのがますます楽しくなりそう。可愛すぎるアイスを要チェックです。

黒スプーンでしっぽ感も演出！ 遊び心あふれるカップアイス

最初にご紹介するのは、猫好きの心をくすぐるカップデザインが魅力の「にゃブルカップ」。黒いスプーンを猫ピックの後ろに差すと、まるでしっぽのようなシルエットに見えるのがポイントです。スモールダブルとレギュラーダブルからサイズが選べて、好きなアイスを詰め込める自由度の高さも嬉しいところ。カップそのものも可愛くて、思わず写真に収めたくなるビジュアルです。

さつまいも × カラメルの秋満載フレーバーが主役の贅沢サンデー

ボリューム感あるアイスを楽しみたいなら「カラメルスイートポテトにゃんデー」がおすすめ。アイスの上にはホイップクリームやスイートポテト、芋けんぴ、そしてカラメルソースがたっぷり！ @ftn_picsレポーターHaruさんのおすすめは、新作の「月夜のおさつバター 黒ごま入り」。トッピングとの相性も良さそうです◎

選べるキャラに黒猫が仲間入り！

サーティーワンでおなじみのキャラアイス「ハッピーフレンズ」シリーズに、ハロウィン限定で「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」が登場！ いつものフレンズに加えて、今回は黒猫バージョンが選べるようになりました。ホイップとカラースプレーで仕上げたポップな見た目は、子どもだけでなく大人も楽しめる可愛さ。ちょっとした手土産にもぴったりです。

小さな肉球まで見逃せない！ チョコづくしのにゃんこサンデー

「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」は、猫好きには見逃せないデコレーションが光る一品。ふんわりホイップに、小さな肉球型のチョコやココアビスケットがトッピングされたビジュアルは必見です。ハロウィンシーズンならではの特別感を、ぜひお楽しみください。

writer：内山友里