King ¡õ Prince
King ¡õ Prince¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØVenue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL¡Ù¤¬¡¢10·î18Æü¤è¤ë11»þ¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Venue101¤Ï¡ÖÅÚÍË23»þ¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ö¤òËè½µNHK¤Î101st¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡£ º£²ó¤Ï¡¢King & Prince ¤¬ÅÐ¾ì¡£2015Ç¯·ëÀ®¡¢2018Ç¯Á¯Îõ¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·°ìÌö¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2023 Ç¯±ÊÀ¥ Î÷¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤Î£²¿ÍÂÎÀ©¤Ë¡£2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¹ß¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥É¥é¥Þ¡¦£Ã£Í¡¦¥é¥¤¥Ö¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£ 2025Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡¢Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¹ç¤ï¤»68Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿¡£ º£²ó¤Î Venue101 Presents¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎºÇ¿·¶Ê¤«¤éÂåÉ½¶Ê¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¡¢Á´£¹¶Ê¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÆÃÈÖ¤ò101St¤Ç¼Â»Ü¡£
King ¡õ Prince¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤ËLIVE SPECIAL¡ª101St¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ç®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç Venue101¤ÎMCßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤ÈÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¤Î¥È¡¼¥¯¼ýÏ¿¤â¼Â»Ü¡££²¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£ÆÏ¤±¤¿¤¤²»³Ú¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ÉÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
King ¡õ Prince¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
µ×¡¹¤ËNHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤¬°¤¤Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Ç®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡ÄÁ´¤Æ¤Ç¤¹(¾Ð)¡ªº£¤Î King & Prince Á´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¼ýÏ¿¤ÏÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£4 ¿Í¤È¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ 2 ¿Í¤Ç¤Î½é¥É¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¶Ê¤«¤é²¦Æ»¶Ê¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤âÁ´¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª