堀琴音（29）の優勝スコアが19アンダーだった2週間前の日本女子オープン。初日トップは安田彩乃（30）の7アンダー。アンダーパーは71人もいた。

同じナショナルオープンでも男子の初日暫定トップは3アンダーの長野泰雅（22）。アンダーパーは8人しかいなかった。

今大会の優勝者は、来年のマスターズと全英オープンの出場資格を得られる。マスターズといえば、世界中のゴルファーが憧れる夢の舞台。主催の日本ゴルフ協会（JGA）は、だから簡単には勝てませんよと、コースセッティングを極端に難しくしているのかと思いきや、そんなことはないようだ。

大会関係者が言う。

「赤松などに囲まれた林間コースで、両サイドの松の枝が気になり、狙いどころが狭いホールはありますが、起伏のあるフェアウエーは極端に絞っているわけではない。ラフは100ミリ前後。グリーンの速さは12フィートを目指していますが、この日は11フィート4分の3。硬さは山中式で24。日本オープンにしては普通です。この日は午前中に雨が降ってラフの難度は上がりましたが、グリーンはややソフトになったし、風もほぼなし。コースは約2％の勾配があり、距離計算が難しい微妙な上りや下りは練習日でわかっている。野芝のフェアウエーも大きな問題はありません」

ならば、選手はなぜ苦戦しているのか。

「天気予報は朝から結構な量の雨が降るとしていた。実際は小雨で、やんでいる時間も長かった。でも、ピン位置は大雨を想定し、雨水がたまらない傾斜のきついところに切られていたので、カップの前で思った以上に右や左へ曲がる。雨の影響でグリーンは止まりやすくなっても、ラフは重くなっていますからパーセーブは厳しい。パーオンしても8メートルぐらいの距離は2パットでおさめるのは易しくない」（前出の関係者）

午後4時30分過ぎに霧と暗さでサスペンデッドとなり、24人がホールアウトできなかった。お日様が拝めそうな2日目はスコアを伸ばせるか。

